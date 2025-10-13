Glavni propagandist Hamasa umrl pod roko Palestincev

Piše: Moja Dolenjska

Na družbenih omrežjih je zaokrožila fotografija mrtvega Saleha Aljafarawija, znanega po svojih videih na družbenih omrežjih, v katerih je upodabljal različne like za širjenje propagande teroristov Hamasa. Umrl je prvi dan po sklenitvi premirja med palestinskim Hamasom in Izraelom. Ustrelili so ga palestinski nasprotniki Hamasa.

Aljafarawi je postal znan zaradi svojih posnetkov, v katerih se je za namene propagande Hamasa pojavljal v različnih vlogah. Enkrat je bil novinar, ki naj bi ga ubili Izraelci, drugič izstradani ali ranjeni Palestinec, tretjič kirurg, ki se bori za življenja domnevno ranjenih otrok. Pogosto se je snemal na bolniških posteljah in trdil, da je preživel izraelske napade.

Na njegovem Instagram profilu pa je bil včeraj objavljen video, ki prikazuje njegovo truplo, pri čemer so njegovo smrt potrdili tudi številni mediji. Tokrat je umrl zares, so sporočili.