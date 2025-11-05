Evropski parlament: “osmomarčevke” zavajajo, nobenega zgodovinskega trenutka ni!

Piše: T. B.

Slovenska javnost že nekaj dni spremlja objave Inštituta 8. marec o “odločilnem glasovanju Evropskega parlamenta” o iniciativi My Voice My Choice. Direktorica Nika Kovač je javnost zapeljevala z vtisom, da gre za zgodovinski trenutek, ko bo Evropski parlament (EP) sprejel splav kot temeljno pravico. Dejstvo pa je, da danes ni bilo nobenega plenarnega glasovanja, temveč zgolj notranje, nezavezujoče odločanje na odboru Evropskega parlamenta za pravice žensk in enakost spolov (FEMM).

To ni prvič, da nevladna organizacija 8. marec in njegova vidna predstavnica uporabljata take tehnike manipulacije – gre za ustaljen modus operandi, ki temelji na poenostavitvah, lažnih vtisih in čustvenem pritisku namesto na dejstvih.

Danes, 5. novembra 2025, je odbor FEMM v Bruslju res obravnaval evropsko državljansko iniciativo (ECI) My Voice My Choice: for safe and accessible abortion, vendar je šlo le za notranje glasovanje odbora o osnutku ustnega vprašanja in resolucije, ki služi kot priporočilo za morebitno prihodnjo razpravo na plenarnem zasedanju EP. To ni bilo “glasovanje Evropskega parlamenta”, kot ga je ves teden predstavljal 8. marec na svojih kanalih.

Pred glasovanjem dramatizirali

V Inštitutu 8. marec so objavljali dramatične pozive k “podpori zgodovinskemu koraku”, kot da bo danes padla odločitev, ki bo spremenila usodo žensk v Evropi. Na primer, v objavi z dne 3. novembra je Inštitut trdil:

“Strah nas je, da nam ne bo uspelo. Že čez dva dni se bo o naši pobudi za varen in dostopen splav glasovalo v Evropskem parlamentu. Moramo priznati, da nas je strah. Strah nas je, ker je pred nami še ogromno dela. Ker zares ne vemo, kako bo glasovanje v sredo izgledalo.”

Hkrati so pisali, kako so jim na avtomobilu prerezali gume in so zaradi dronov na bruseljskem letališču preusmerili njihov avionski let.

Rezultat današnjega glasovanja v FEMM? Odbor je resolucijo podprl z večino, vendar brez bistvenih sprememb – to je le korak proti morebitni razpravi na plenarnem zasedanju, ki bo šele čez mesece, če sploh. Bistveno pa je, da je šlo pri glasovanju za prostovoljno shemo, v katero se države lahko vključijo ali pa tudi ne, za finančno pomoč.

Druga točka iniciative namreč pravi:

“Poziva Komisijo, da v skladu s predlogom ECI My Voice My Choice vzpostavi prostovoljni mehanizem vključevanja (opt-in), odprt za države članice, z finančno podporo EU za zagotavljanje solidarnosti, brez poseganja v nacionalne zakone in predpise, ter poziva Komisijo, naj predloži predlog za finančno podporo državam članicam, ki bi jim omogočila zagotavljanje varnega in zakonitega splava v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo za vse v EU, ki še vedno nimajo dostopa do varnega in zakonitega splava.”

Točka ne zahteva spremembe nacionalnih zakonov o splavu, ampak uvaja praktično rešitev za ženske, ki živijo v državah z omejenim dostopom do splava. Države članice niso obvezane sodelovati; tiste, ki pa želijo, se lahko prostovoljno vključijo v program.

Evropska komisija bo morala na podlagi ECI predlagati ukrepe, a brez pritiska in medijskih manipulacij bi proces potekal brez takšne histerije, zato tukaj ne gre za nikakršno zmago, kot želijo prikazati nevladniki.

Na spletu so se že pojavili prvi odzivi na veseljačenje “osmomarčevk”: