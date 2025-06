Evropska unija obsodila samomorilski napad na cerkev v Damasku

Piše: C. R., STA

Samomorilski bombni napad v grški pravoslavni cerkvi v Damasku, v katerem je bilo v nedeljo ubitih 25 ljudi, so danes obsodili v Evropski uniji, Grčiji in Turčiji. Oblasti so odgovornost za prvi tovrstni napad v sirski prestolnici od strmoglavljenja sirskega predsednika Bašarja al Asada pred pol leta pripisale džihadistu Islamske države.