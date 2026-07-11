Evropska komisija vam želi dopovedati, da ste vsi “strukturno rasistični”

Piše: Nova24tv.si

Evropska komisija je sprejela novo antirasistično strategijo za obdobje 2026–2030. S ciljem, da se integrira v institucije Evropske unije in vse javne institucije držav članic. Strategija omenja vse vrste rasizma, razen rasizma zoper belce.

Strategijo bodo skušali integrirati v institucije, ki se nanašajo na šolstvo, zaposlovanje, stanovanjske zadeve, zdravstvo, medije, raziskovalno dejavnost, policijo, pravosodje, statistično obdelavo podatkov, lokalno samoupravo, Evropsko unijo in zunanjo politiko.

Strategija eksplicitno navaja rasizem proti temnopoltim, Romom, antisemitizem in rasizem proti muslimanom. Kot že rečeno, pa rasizma zoper belsko populacijo ne izpostavlja. Kar je zanimivo glede na to, da dokument stremi k temu, da bi zaobjel vse oblike rasizma, ki se lahko pojavijo. Glede na to, da je cilj strategije, da se integrira v skoraj vse institucije širom EU, tudi zunanjepolitične, čudi, da ne omenja rasizma zoper kristjane, ki se v določenih regijah sveta povečuje.

Leitmotiv dokumenta je “strukturni rasizem”. Gre za skovanko, s katero se je v preteklosti opletalo v ZDA, ki pa je bila sedaj očitno izvožena tudi v Evropsko unijo. Strukturni rasizem presega enkratne “rasistične” akte in po razmislekih avtorjev strategije predstavlja kumulativni učinek vedenj, ki se prenašajo iz ene generacije v drugo.

Eden izmed ciljev je do leta 2027 objaviti eurobarometer diskriminacije. Tvorci barometra si želijo bolje dokumentirati primere diskriminacije in rasizma v državah članicah Unije.

Antirasistične teme nameravajo med drugim integrirati v znane programe EU, kot so Erasmus+, Horizon Europe in druge oblike mobilnosti znotraj EU. Komisija prav tako namerava organizirati antirasistične seminarje za medijske delavce, ki jih bodo vodile nevladne organizacije, poroča Fdesouche.

Dokument Evropske komisije se loteva tudi spletnega sovraštva. V tem delu poudarja pomen akta o digitalnih storitvah, kjer poudarja mehanizme prijavljanja primerov spletnega sovraštva.

Na področju zagotavljanja notranje varnosti, torej policije in pravosodja v državah članicah, se strategija zavezuje za preprečevanje diskriminatornega profiliranja. Na področju stanovanjske problematike ugotavljajo, da imajo lahko različne (prej omenjene) skupine težave pri pridobivanju prostorov za bivanje.

Več denarja za nevladne organizacije

Dokument še posebej izpostavlja vlogo nevladnih organizacij pri implementaciji ciljev strategije. Te se torej lahko nadejajo novih finančnih injekcij, ki jim bodo omogočile izvajanje raznoraznih projektov v domala vseh javnih institucijah.

V institucijah EU nameravajo implementirati targetirane strategije zaposlovanja, komunikacijske strategije, usmerjene v podreprezentirane skupine, anonimne in prostovoljne raziskave javnega mnenja, treninge nezavednih pristranskosti, zaznavanje mikroagresij in diskriminatornega vedenja.