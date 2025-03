EU podaljšala sankcije proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini

Piše: C. R., STA

Evropska unija krepi pritisk na Rusijo, je danes na družbenem omrežju X zapisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ko je sporočila podaljšanje sankcij proti skoraj 2400 posameznikom in drugim subjektom zaradi ruske agresije v Ukrajini. Svet EU je sprejel tudi skupno stališče glede dodatnih carin na kmetijsko blago iz Rusije.

Von der Leyen je na X zagotovila, da je EU odločna v nadaljnji podpori Ukrajine.

Sankcije med drugim vključujejo prepoved potovanj in zamrznitev premoženja.

Podaljšanje sankcij za pol leta je ovirala Madžarska, ki pa se je strinjala s podaljšanjem, ko so s seznama umaknili štiri osebe, so sporočili viri v Bruslju. Rok za podaljšanje bi se iztekel v soboto.

S seznama so med drugim umaknili oligarha Vjačeslava Mošeha Kantorja in podjetnika Ališerja Usmanova.

Uradno je sicer Budimpešta nasprotovala podaljšanju sankcij, češ da bi se s tem morda otežilo pogajanja glede končanja vojne.

Članice EU so danes dosegle tudi dogovor o skupnem stališču glede uvedbe dodatnih carin na uvoz dodatnega kmetijskega blaga iz Rusije in Belorusije, s čimer bi zmanjšali zunanjetrgovinske prihodke obeh držav.

Uredba, ki jo je komisija predlagala konec januarja in o kateri se bo Svet EU zdaj pogajal z Evropskim parlamentom, vsebuje kmetijske pridelke in izdelke, ki so v po podatkih iz 2023 predstavljali 15 odstotkov celotnega uvoza tovrstnega blaga iz Rusije oz. okoli 380 milijonov evrov. Ko bo nova uredba potrjena, bo tako s carinami pokrit celoten uvoz kmetijskih pridelkov iz Rusije.

Obenem se novi ukrep nanaša tudi na nekatera dušikova gnojila. Uvoz teh gnojil iz Rusije in Belorusije je leta 2023 predstavljal več kot četrtino celotnega uvoza tovrstnega blaga v EU. Vrednostno je to pomenilo skoraj 1,3 milijarde evrov.

Uredba vsebuje tudi ukrepe za pomoč evropskim kmetom, če bi zaradi carin in zmanjšanega uvoza prišlo do dviga cen gnojil.