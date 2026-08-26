Je vodja ameriških obveščevalcev v Moskvi Ruse posvaril pred eskalacijo? Na obisku v Kremlju tudi papežev “zunanji minister”

Piše: Ž. K.

Včeraj se je v Kremlju mudil direktor ameriške obveščevalne agencije CIA John Ratcliffe. Namen obiska javnosti ni znan. Špekulira se, da je Ratcliffe v ruski prestolnici z namenom, da bi predal nujno sporočilo. Tako v Moskvi kot v Kremlju glede obiska molčijo.

V Moskvi se je včeraj mudil tudi papežev tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami nadškof Paul Gallagher, nekakšen zunanji minister Svetega sedeža. V Moskvi bo ostal do 28. avgusta. Sestal se je z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom.

Do obiska direktorja CIE prihaja v času, ko se v javnosti govori o novi možni eskalaciji vojne med Rusijo in Ukrajino. V ozadju naj bi se pripravljala nova mobilizacija ruske vojske, povečuje pa se tudi število sabotaž na Natovem ozemlju, s katerimi se preizkuša pripravljenost Nata na konflikt.

Eden najbolje obveščenih ameriških novinarjev za ruska vprašanja Michael Weiss je prepričan, da je bil glavni cilj obiska Kremlju predati opozorilo glede potencialne nove eskalacije. Opozorilo naj bi temeljilo na obveščevalnih podatkih v posesti ZDA, ki se ujemajo s podatki, ki jih pridobivajo Poljska, skandinavske in baltske države. Da se pripravlja eskalacija v širši konflikt, priča tudi nenaden porast sabotažnih akcij službe GRU v Evropi.

Do podobnega obiska nekdanjega direktorja CIE Billa Burnsa je že prišlo tik pred rusko invazijo na Ukrajino.

Da je šlo za izredni obisk, priča tudi dejstvo, da ta ni bil javno napovedan. Že včeraj smo poročali, da so obisk zaznali šele uporabniki spletne storitve Flightradar24, ki beleži lete vseh civilnih in tudi vojaških letal. Včeraj so zaznali, da je ameriško vojaško tovorno letalo C-17A Globemaster poletelo iz Rige proti letališču Vnukovo v Moskvi. Poleg Globemasterja je bilo opaženo tudi letalo C-40B, ki je namenjeno prevozu visokih ameriških predstavnikov. Letalo Globemaster so uspeli posneti tudi civilisti na obrobju Moskve, kasneje pa tudi kolono diplomatskih vozil, ki se je premikala po ruski prestolnici.

Kremelj skop z informacijami

V Kremlju so potrdili obisk.. Njihov visoki tiskovni predstavnik Dimitrij Peskov je za medije najprej dejal, da nima nobenih informacij o ameriškem letalu, ki je v Moskvi pristalo okoli desete ure po lokalnem času. Prav tako je dejal, da niso imeli nobenih načrtovanih sestankov ruskega vodstva s Trumpovo administracijo. Nato pa, da je bil obisk namenjen kontaktu med obveščevalnimi agencijami.

Glede na dosegljive informacije se je Ratcliffe v Moskvi zadržal vsega 4 ure, nato pa jo je zapustil. Zelo verjetno ni prišlo do srečanja s Putinom, trdi Weiss, sicer bi obisk trajal dlje. Putin bi ga namreč skoraj zagotovo pustil čakati več ur. Nekdanja namestnica direktorja CIE Beth Sanner trdi, da bi se lahko predano sporočilo glasilo nekako tako: “Vemo, kaj nameravate storiti, in bolje za vas, da tega ne storite”. Govora je bilo morda tudi o pogajanjih glede prekinitve ognja v Iranu in ruski podpori Teheranu po novih ameriških sankcijah.

Moskvo je doslej obiskoval predvsem Trumpov posebni odposlanec Steve Witkoff, obiskala pa sta jo tudi Jared Kushner in Josh Gruenbaum, poroča Index.hr.

Ruski analitiki poudarjajo, da Kremelj izjemno ceni ohranjanje neposrednega komunikacijskega kanala med vodji tajnih služb, tudi v času, ko so meddržavni odnosi v popolnem razsulu.

“ZDA podpirajo Ukrajino in so za nas nasprotnik, vendar se lahko kolegi iz obveščevalnih agencij veliko bolj svobodno kot politiki pogovarjajo o vrsti nakopičenih problemov, od Ukrajine do Irana in Kitajske,” trdi Rustam Čurjakov iz moskovskega inštituta Laboratory Intelligence Express.