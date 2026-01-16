Donald Trump je spet presenetil – tole je napovedal glede Gaze

Predsednik ZDA Donald Trump je v četrtek na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil, da je Odbor za mir v Gazi ustanovljen. Podrobnosti ni podal. Vzpostavitev odbora sicer predvideva njegov mirovni načrt za palestinsko enklavo.

“V veliko čast mi je, da lahko naznanim ustanovitev Odbora za mir,” je objavil Trump in dodal, da bodo imena njegovih članov razkrili kmalu. Po njegovih besedah bo to “največji in najprestižnejši odbor, ki je bil kdajkoli sestavljen”.

Pred tem je egiptovski zunanji minister Badr Abdelati v sredo sporočil, da so se vpletene strani dogovorile o sestavi 15-članske palestinske tehnokratske uprave, ki bo zadolžena za vsakodnevno upravljanje povojne Gaze in bo delovala pod nadzorom Odbora za mir. Tega bo medtem po lastnih besedah vodil sam Trump.

“Žoga je zdaj na strani mediatorjev, ameriškega poroka in mednarodne skupnosti, da pooblastijo odbor,” je v odzivu na napoved ameriškega predsednika povedal eden od voditeljev palestinskega gibanja Hamas Basem Naim, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Trump je ob tem v ločeni objavi na Truth Social spomnil na nedavno izjavo njegovega odposlanca Stevea Witkoffa o začetku druge faze mirovnega načrta za Gazo. Ta med drugim predvideva razorožitev palestinskega gibanja Hamas in vzpostavitev prehodne tehnokratske uprave.

“S podporo Egipta, Turčije in Katarja bomo zagotovili celovit dogovor o demilitarizaciji s Hamasom, vključno s predajo vseh orožij in razgradnjo vseh tunelov. Hamas mora nemudoma izpolniti svoje obveznosti, vključno z vrnitvijo zadnjega trupla talca Izraelu, in nemudoma nadaljevati s popolno demilitarizacijo,” je zapisal Trump.

Ponovil je, da bodo Hamas razorožili zlepa ali zgrda, zatrdil pa je tudi, da so od premirja v razdejano enklavo pomagali dostaviti “rekordno količino” humanitarne pomoči.

Trumpov mirovni načrt, ki je začel veljati 10. oktobra lani, je načeloma končal izraelske operacije v Gazi in omogočil vrnitev talcev, ki jih je zadrževal Hamas. Druga faza načrta je v teku, medtem ko se sprti strani v konfliktu obtožujeta kršitev.

Po podatkih ministrstva za zdravje v Gazi so izraelske sile od uveljavitve premirja tam ubile najmanj 451 ljudi.

Načrt predvideva tudi razporeditev mednarodnih stabilizacijskih sil v enklavi, ki naj bi pomagale pri zagotavljanju varnosti in usposabljanju palestinskih policistov.

Za Palestince ostaja osrednje vprašanje popoln umik izraelskih sil iz Gaze, kar načrt prav tako predvideva, a brez jasne časovnice. Hamas medtem ne pristaja na popolno razorožitev, kar Izrael brezpogojno zahteva.