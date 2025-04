Danilo in Alina – petnajstletni žrtvi ruske rakete v Krivem Rogu; nujna seja Varnostnega sveta ZN

Piše: C. R., STA

Najmlajši ukrajinski par, ki so ga ubili Rusi – Alina Kutsenko in Danilo Nikitskyi. Oba sta bila stara 15 let. Hodila sta na zmenke. Imela sta se rada. Bila sta skupaj, ko je priletel ruski iskander. Včeraj so ju pokopali skupaj.

Danyo in Alino so Rusi ubili 4. aprila v kraju Krivi Rog z balističnim izstrelkom s kasetno bojno glavo.

Bolečina, ki so jo Rusi povzročili Ukrajincem, bo trajala več generacij. Družine so razbite, domovi uničeni, življenja izgubljena.