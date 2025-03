Danes dvanajst let od papeževe izvolitve – bo to dan D za odločitev?

Piše: C. R.

Od leta 2013, ko je bil izvoljen na čelo Katoliške cerkve, je vanjo vnesel več socialne pravičnosti, reformiral rimsko kurijo in vatikanske finance, lotil se je tudi vprašanja spolnih zlorab. Vendar pa je današnji dan dočakal v bolnišnici, kjer se že en mesec zdravi zaradi pljučnice. Po dihalnih stiskah prejšnji teden naj bi se mu zdravje izboljšalo. Jutri pa bo minil en mesec, odkar je bil sprejet v bolnišnico. Od takrat se ni več pojavil v javnosti. Vatikan tudi ni objavil nobene njegove fotografije, zgolj zvočni posnetek, v katerem se je vernikom v španščini zahvalil za molitve.

Papež Frančišek danes obeležuje 12 let svojega pontifikata. 13. marca 2013 – bila je sreda – je dotedanji nadškof kardinal v Buenos Airesu Jorge Maria Bergoglio v večernih urah prvič pozdravil vernike v svoji novi vlogi. Ime je prevzel po sv. Frančišku Asiškem.

Čeprav se papeževo zdravstveno stanje po navedbah zdravnikov izboljšuje, pa za zdaj ni znano, kdaj bi lahko zapustil bolnišnico. Frančišek je imel v zadnjih letih vrsto zdravstvenih težav, od bolečin v kolenih in kolkih do vnetja debelega črevesa. Vendar pa v svojem 12-letnem papeževanju nikoli ni bil tako dolgo odsoten iz Vatikana kot zdaj, kar sproža številna vprašanja o njegovem zdravju in nadaljnjem vodenju Cerkve, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Odkar je Frančišek v bolnišnici, se pojavljajo ugibanja, ali bi lahko zaradi zdravstvenih težav odstopil, kot je to storil Benedikt XVI. kot prvi papež po več kot 600 letih, s čimer je odprl pot za izvolitev Frančiška. Dekan kardinalskega zbora Giovanni Battista Re je konec februarja odločno zavrnil ugibanja, da bi Frančišek lahko odstopil. Vatikan je pri tem večkrat poudaril, da papež dela tudi v bolnišnici.

V zadnjih tednih se je kljub temu pokazalo, da je Frančišek nekatere naloge prenesel na ožje sodelavce. Vatikanski državni tajnik, kardinal Pietro Parolin, je tako po poročanju dpa prevzel tekoče posle v Vatikanu.

Poznavalci pa kljub temu trdijo, da bo papež pri visoki starosti 88 let težko nadaljeval tako odgovorno službo. Zato njegova upokojitev po zgledu predhodnika ni tako nemogoča stvar. Tudi iz tega razloga se že pojavljajo imena kandidatov za njegovega naslednika. Nekateri menijo, da bi bil današnji dan pravi za morebitno odločitev o prihodnosti.

