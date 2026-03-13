Bo iranski ajatolski režim še bolj brutalno pobijal protestnike?

Piše: C. R.

Iranska revolucionarna garda, ideološka veja iranske vojske, je danes opozorila, da bo odgovor na morebitne nove protivladne proteste v Iranu silovitejši, kot je bil januarja, ko je bilo v njihovem zatrtju ubitih več tisoč ljudi.

V izjavi, ki jo je objavila državna televizija, je revolucionarna garda poudarila, da “zloben sovražnik, ki ni dosegel svojih ciljev na bojnem polju, znova skuša vzbuditi strah in ulične nemire”. V primeru novih nemirov je obljubila “močnejši udarec kot 8. januarja”, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tako ZDA kot Izrael, ki že dva tedna izvajata napade na Iran, ob tem pozivata Irance k strmoglavljenju oblasti. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je kot enega od ciljev napadov izpostavil “vzpostavitev pogojev za Irance, da strmoglavijo iransko vlado”. K uporu in strmoglavljenju vlade je Irance pozval tudi ameriški predsednik Donald Trump.

Iranske oblasti so 8. januarja krvavo zatrle proteste, ki so se začeli decembra lani zaradi visokih življenjskih stroškov in kmalu prerasli v množične protivladne proteste.

Proteste so označile za nemire, zanje pa okrivile “teroriste”, ki delajo za Izrael in ZDA, ter jih brutalno zatrle. Potrdile so okoli 3000 smrtnih žrtev, med katerimi naj bi bili večinoma pripadniki varnostnih sil in naključni mimoidoči. Odgovornost za nasilje pa so pripisale “terorističnim dejanjem”, ki naj bi jih spodbujali sovražniki Irana – ZDA in Izrael. Aktivisti medtem poročajo o več kot 7000 ubitih, pa tudi o namernem streljanju varnostnih sil na protestnike.