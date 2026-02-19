Bil je že zadnji čas: EU uvrstila iransko revolucionarno gardo na seznam terorističnih organizacij

Piše: C. R.

Evropska unija je iransko revolucionarno gardo (IRGC) danes uvrstila na seznam terorističnih organizacij. Odločitev Sveta EU sledi političnemu dogovoru, ki so ga konec januarja po brutalnem zatiranju protivladnih protestov v Iranu dosegli zunanji ministri EU.

Za IRGC bodo veljali ukrepi v okviru sankcij EU za boj proti terorizmu, so sporočili iz Sveta EU. Vključujejo zamrznitev sredstev in drugega premoženja ali gospodarskih virov v državah članicah EU ter prepoved subjektom EU, da tej skupini dajejo na voljo sredstva in gospodarske vire.

V skladu z današnjo odločitvijo ukrepi v okviru seznama terorističnih organizacij EU veljajo za 13 oseb in 23 skupin ter subjektov.

EU se je s tem odzvala na nasilno zatiranje protestov, ki so se v Iranu začeli konec decembra zaradi poglabljajoče se gospodarske krize, nato pa so se spremenili v množične demonstracije proti avtoritarnemu teokratskemu režimu. V zatiranju protestov je ključno vlogo igrala revolucionarna garda. Ubitih je bilo več tisoč ljudi.

Slovenija se strinja z uvrstitvijo iranske revolucionarne garde na seznam terorističnih organizacij EU, je ob robu januarskega zasedanja zunanjih ministrov povedala ministrica Tanja Fajon. Ob tem je poudarila, da si ne želi zapirati diplomatskih kanalov s Teheranom.