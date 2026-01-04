Besni Kitajci zahtevajo takojšnjo Madurovo izpustitev, obsodbam se je pridružila Severna Koreja, Američani odgovarjajo takole …

Piše: C. R.

Potem ko so ZDA v soboto z vojaškim vdorom zajele in iz države odpeljale predsednika Nicolasa Madura, je Kitajska ZDA danes zahtevala, naj Madura nemudoma izpustijo. Napad na Venezuelo sta obsodila tudi Iran in Severna Koreja, papež Leon XIV. pa je izpostavil, da je ključna dobrobit prebivalcev Venezuele.

“Kitajska poziva ZDA, naj zagotovijo osebno varnost predsednika Nicolasa Madura in njegove žene, naj ju nemudoma izpustijo in prenehajo rušiti venezuelsko vlado,” je sporočilo kitajsko zunanje ministrstvo. Napad so označili za očitno kršitev mednarodnega prava, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Severna Koreja je dejanje ZDA ostro obsodila ter ga označila za ugrabitev, resen poseg v suverenost Venezuele ter “brezobzirno kršenje ustanovne listine OZN in mednarodnih zakonov”. “Ta incident je še en primer, ki znova jasno potrjuje zahrbtno in brutalno naravo ZDA,” je v izjavi za državne medije sporočil predstavnik severnokorejskega zunanjega ministrstva.

Iranski zunanji minister Abas Aragči je v telefonskem pogovoru z venezuelskim zunanjim ministrom Yvanom Eduardom Gilo Pintom v soboto zvečer ostro obsodil vojaško agresijo ZDA v Venezueli ter ugrabitev Madura in njegove soproge. Dejal je, da je šlo pri tem za očiten primer državnega terorizma ter napad na suverenost Venezuele, poročanje iranske tiskovne agencije Irna povzema italijanska tiskovna agencija Ansa. Iran bo podprl izvoljeno venezuelsko vlado, je dodal Aragči. Venezuelski zunanji minister se mu je zahvalil za solidarnost ter zatrdil, da so “pripravljeni varovati državno suverenost in pravico do samoodločbe pred arogantno in nezakonito politiko ZDA”, še povzema Ansa.

Papež Leon XIV. je danes po molitvi na trgu Sv. Petra poudaril, da mora dobrobit prebivalcev Venezuele prevladati nad vsemi drugimi vidiki in da je treba zagotoviti varnost države. Kot je dejal, mora to “voditi k premagovanju nasilja in k začetku poti pravičnosti in miru, zagotavljanju suverenosti države, spoštovanju pravne države, spoštovanju človekovih in državljanskih pravic vsakega posameznika in sodelovanju pri gradnji mirne prihodnosti sodelovanja, stabilnosti in harmonije”. Posebno pozornost je treba nameniti tudi najrevnejšim, ki trpijo zaradi težkih gospodarskih razmer, je dejal papež.

Medtem pa so se oglasili tudi iz Bele hiše. ZDA so pripravljene sodelovati z aktualnimi voditelji Venezuele, če bodo “sprejeli pravilno odločitev”, je danes dejal ameriški državni sekretar Marco Rubio. Presojali jih bodo po dejanjih, je Rubio izjavil dan po vojaški operaciji, s katero so ZDA odstranile venezuelskega voditelja Nicolasa Madura in ga odpeljale v ameriški zapor.