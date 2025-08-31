Anastasia Dovbnia: Ocenjujemo, da 1,6 milijona ukrajinskih otrok trpi zaradi ruskega ujetništva

Piše: Alvaro Penas

Anastasia Dovbnia je vodja odnosov z vlado pri nevladni organizaciji »Save Ukraine«.

Odgovorna je za gradnjo partnerstev in zagovorništvo pri vladah različnih držav glede vprašanja ukrajinskih otrok.

Kaj je cilj organizacije Save Ukraine?

Naša organizacija, Save Ukraine, se osredotoča na reševanje ukrajinskih otrok, ugrabljenih in neposredno odpeljanih v Rusijo ter tistih na okupiranih ozemljih. Ustanovljeni smo bili leta 2014 in že takrat smo rešili na stotine otrok in njihovih družin z okupiranih ozemelj in območij v bližini fronte. Leta 2022 smo morali razširiti svojo ekipo, da bi se spopadli z obnovljenimi ruskimi prizadevanji za krajo ukrajinskih otrok in po drugi strani ustvarili strukturo za rehabilitacijo in reintegracijo. Trenutno sodelujemo z drugimi agencijami in smo del pobude »Bring Kids Back«. Naša reševalna ekipa je odgovorna za 90 % otrok, ki so se vrnili v Ukrajino in imamo poseben 3-6-mesečni rehabilitacijski program, ki ponuja pravno pomoč, socialno in psihološko podporo ter orodja za obnovitev njihovih življenj. Razumeti je treba, da se ti otroci vračajo iz absolutne nevarnosti in potrebujejo stabilnost ter nekoga, ki jih bo podpiral pri okrevanju in rasti; verjamemo v vzgojo naslednje generacije za prihodnost Ukrajine in reševanje teh otrok mora biti ena naših prednostnih nalog.

Koliko otrok je Rusija ugrabila?

Žal nihče ne more podati natančne številke. Leta 2023 je ukrajinska vlada objavila številko dvajset tisoč ugrabljenih otrok, istega leta pa so Rusi razkrili pravi obseg svojega zločina, ko je ruska varuhinja človekovih pravic Lvova-Belova priznala, da so v Rusiji registrirali 700.000 ukrajinskih otrok. Na podlagi naših izkušenj z reševanjem otrok od leta 2014 ocenjujemo, da 1,6 milijona ukrajinskih otrok, tako v Rusiji kot na okupiranih ozemljih, trpi zaradi ruskega ujetništva in so indoktrinirani in militarizirani. Da bi jih zadržali na okupiranih ozemljih in jim preprečili odhod, 16- in 17-letni mladoletniki prejmejo vpoklicno pismo za služenje v ruski vojski, ki ne bo začelo veljati, dokler ne dopolnijo 18 let, vendar jih lahko, če poskušajo oditi, pošlje v »rehabilitacijsko« taborišče v Rusiji. Drug primer je, da se otroke in njihove družine »rusificira« tako, da jim odrekajo zdravstveno oskrbo ali druge osnovne potrebščine, razen če sprejmejo rusko državljanstvo. Družine so bile prisiljene vzeti ruske potne liste pod grožnjo odvzema otrok ali pa materi, ki je pravkar rodila otroka, rečejo, da ne sme zapustiti bolnišnice, dokler ne podpiše dokumenta, da sta ona in novorojenček zdaj »pravno« ruska.

Ti otroci so ujeti in cilj je uničiti njihovo stabilnost in identiteto, jih oslabiti, da bi sprejeli pripoved, da jih je Rusija prišla rešit. V šolah morajo hvaliti rusko vojsko, ki pripoveduje zgodbe o tem, kako osvobaja Ukrajino, da je Rusija njihov prijatelj itd.

