Ali bo Trump končal priseljevanje iz držav tretjega sveta v ZDA?

Piše: Bogdan Sajovic

Zahrbtni umor pripadnice nacionalne garde je spodbudil Trumpa k zaostritvi imigrantske politike. Napoveduje se popolna prepoved migracij iz držav tretjega sveta. Globalistični hinavci že bijejo plat zvona. Ameriška politika bi bila lahko tudi signal za Evropo.

Preteklo sredo okoli druge ure popoldne je 29-letni Afganistanec, ki mu je bil odobren status političnega begunca, v ameriški prestolnici Washington s strelnim orožjem napadel dva pripadnika nacionalne garde. Afganistanec se je približal dvema gardistoma iz Zahodne Virginije, 24-letnemu Andrewu Wolfu in 20-letni Sarah Beckstrom, ter, kot poroča policija, v »tipičnem zahrbtnem napadu« najprej z revolverjem ustrelil Beckstormovo v glavo. Nato ji je odvzel avtomatsko puško in se spustil s strelski spopad z Wolfom, v katerem sta bila oba ranjena. Beckstromova je zaradi rane kasneje umrla, Wolf pa je še vedno v kritičnem stanju. Stanje ranjenega napadalca je stabilno in je v bolnišničnem pridržanju, čaka pa ga obtožnica za dva umora, kar lahko pomeni smrtno kazen.

Reakcija na zahrbtni umor

Napad, ki se je zgodil le dva bloka od Bele hiše, je povzročil šok v ameriški javnosti. Hitro pa so se zlasti po spletu oglasili tudi škodoželjneži, ker se je izkazalo, da je bil napadalec v Afganistanu pripadnik varnostne enote, ki so jo vodile ameriške varnostne službe. Zato je bil tudi evakuiran ob ameriškem umiku 2021 in mu je bil odobren azil. Škodoželjneži so objavljali posmehljive komentarje, češ da so ga Američani sami izšolali in se jim je zdaj vrnilo. Drugi pa so se v komentarjih spraševali, če so že ameriški zavezniki iz držav tretjega sveta, predvsem iz muslimanskih, potencialne tempirane bombe, ki se lahko v vsakem trenutku spremenijo v teroristične psihopate, kaj se lahko potem nadejajo od drugih. Oblikovalo se je močno mnenje, da imigrantov iz tretjih držav, še posebno muslimanskih, ne bi smeli spustiti v ZDA brez temeljitega preverjanja ne glede na to, ali so nominalno »ameriški prijatelji in zavezniki« ali ne, oziroma da se pravzaprav vsem imigrantom tretjega sveta preprosto prepove vstop v ZDA.

Ta pogled je po vsem sodeč posvojil tudi ameriški predsednik Donald Trump. Po napadu in zlasti potem, ko je bilo objavljeno, da je ranjena gardistka Beckstormova podlegla ranam, je Trump poleg običajnih »misli in molitev« družinama obeh gardistov sporočil, da bo njegova administracija takoj začela z ostrimi ukrepi.

Na zahvalni dan, se pravi pretekli četrtek, je Trump v objavi na družbenih omrežjih in izjavah iz Mar-a-Laga obljubil, da bo »trajno prekinil priseljevanje« iz revnejših držav oziroma držav tretjega sveta. Trump je to poimenoval kot odgovor na grožnje iz »držav, ki vzbujajo zaskrbljenost«.

Zaostritev imigracijske politike

Praktično to pomeni zamrznitev vseh vizumov, sprejem beguncev, prošenj za azil in družinskega priseljevanja iz držav tretjega sveta. Začetna poročila kažejo, da je cilj teh ukrepov vsaj 19 držav, vključno z Afganistanom, s Haitijem, Somalijo, z Jemnom in drugimi z visoko stopnjo migracij ali povečanimi varnostnimi tveganji.

Glede imigrantov, ki so že v ZDA, pa bo po Trumpovih napovedih njegova administracija nemudoma odredila popolno revizijo vseh izdanih zelenih kart, se pravi dovoljenj za prebivanje, in to zlasti za imetnike iz devetnajst najbolj kritičnih držav. Napovedana revizija bi lahko privedla do preklica, če se šteje, da ti imigranti predstavljajo kakršnokoli varnostno tveganje ali pa celo v primeru, da ne predstavljajo »neto premoženja za ZDA«. Se pravi, da obremenjujejo ameriške socialne službe, zdravstveni ali izobraževalni sistem ter ameriške javne finance na splošno bolj, kot s svojim bivanjem in delom v ZDA pozitivnega prispevajo k ameriški blaginji. Skratka, da je njihova navzočnost v ZDA finančna obremenitev. To preverjanje bi lahko pripeljalo do izgona več sto tisoč ali celo več milijonov ljudi. Poleg tega pa naj bi tudi pregledali vsa že podeljena ameriška državljanstva, ki so jih podelili imigrantom iz »kritičnih držav. Ameriška zakonodaja namreč omogoča, da se lahko podeljena državljanstva tudi odvzamejo, če je nekdo nelojalen do ZDA ali vpleten v kriminalno ali politično združbo, ki je ocenjena kot grožnja državni ureditvi, ali pa je v postopku pridobitev državljanstva lagal, zavajal ali zamolčal ključne informacije, da je torej do državljanstva prišel s prevaro.

Trump je tudi objavil, da bo svoji administraciji naročil, naj pripravi vse potrebne vzvode za »remigracijo«. V to spadajo dosledne in krepke (po možnosti tudi močno zvišane) kazni za prekoračitev bivanja ter tudi dosledno izvrševanje deportacij iz ZDA. Posledično namerava Trumpova administracija organizirati sistem deportacijskih letov izgnanih imigrantov v njihove izvorne države. Alternativa izgona v izvorne države je tudi deportacija v varne tretje države, zato se bo ameriško zunanje ministrstvo takoj začelo pogajati s temi državami, da bodo sprejele deportirance in morda tudi razširile zmogljivosti.

In seveda je Trump obljubil, da bo še zaostril obstoječe protimigracijske ukrepe. V to spada dosledno izvajanje biometričnega preverjanja vseh, ki nameravajo vstopiti v ZDA na mejnih prehodih; povečano število patrulj na kritičnih mejah, ki lovijo nezakonite migrante; okrepitev in razširitev že obstoječih obmejnih ograj oziroma preprek zlasti na južni meji ZDA; povečan pritisk na posameznike, združenja, mesta, okrožja in zvezne države, ki kljubujejo zvezni administraciji in ščitijo ilegalne imigrante.

Nova politika je začela veljati takoj po napovedi, saj ima ameriški predsednik možnost, da ne čaka na dolg zakonodajni postopek, ampak lahko politiko izvršuje s predsedniškim odlokom.

Globalisti bodo ovirali Trumpa

Seveda pa tudi nasprotniki ne čakajo križem rok. Globalisti, poklicni človekoljubi in najrazličnejša »krvaveča srca« so že razkričali na ves glas, da je to, kar namerava storiti Trump, nehumano. Kritiki Trumpa in njegove administracije, in teh na manjka, trdijo, da zaostrovanje imigrantske politike ogroža imigrante in družine nasploh, begunce pa še posebej. Trdijo tudi, da Trump s svojimi odloki potencialno krši tako domačo zakonodajo kot mednarodno pravo. Trumpovi nasprotniki imajo veliko podpro v glavnih medijih, pravzaprav so tudi ti mediji polni zagrizencev, ki nasprotujejo Trumpu in njegovemu predsedovanju že iz principa. Močno podporo imajo tudi v akademskem svetu, med estradniki, v nevladnih organizacijah, skratka povsod, kamor sega denar globalistične kabale. To v ameriškem primeru pomeni tudi v sodstvu, ki je prestreljeno z levo liberalnimi levičarskimi aktivističnimi sodniki. To se je pokazalo že v preteklosti, ko je skušal Trump zaostrovati imigracijsko politiko in so ti aktivisti blokirali delovanje zvezne administracije pod pretvezo, da krši zakonodajo in/ali ustavo. Zatorej ni nobenega dvoma, da se bo takšno pravniško blokiranje nadaljevalo tudi v prihodnosti. Ima pa Trump določeno prednost, saj ima vsaj nominalno večino v Vrhovnem sodišču ZDA, kar pomeni, da bi po vseh postopkih njegova politika bila na koncu le potrjena ali vsaj deloma potrjena. No, nasprotniki seveda računajo, da je do razsodbe vrhovnega sodišča precej dolga pot in da bi ta čas, če bi bile akcije Trumpove administracije blokirane, ost napovedanih ostrih ukrepov že precej otopela.

Hinavski progresivci

Zakričali so tudi že globalistični podjetniki, ki trdijo, da bodo strogi imigracijski ukrepi pripeljali do pomanjkanja delovne sile v sektorjih kmetijstva, tehnologije in zdravstva, kjer je med delavci odstotek imigrantov zelo visok, Tistih imigrantov, ki se jim ljubi delati seveda. Gre za delovno silo, ki je cenejša od ameriške, za nameček pa so mnogi še zaposleni na črno, kar pomeni, da jih ne ščiti delavska zakonodaja in se ne pritožujejo, saj se bojijo, da bi jih lahko izgnali. Da niti ne govorimo o človekoljubni progresivni eliti, ki zaposluje praviloma na črno ilegalne imigrante kot služkinje, vrtnarje, varuške in šoferje. Iz Bele hiše jim odgovarjajo, da bo delovna sila še vedno prihajala iz Evrope, Kanade in drugih varnih držav, sicer pa lahko vedno zaposlijo ameriško delovno silo. Seveda pa jo bodo morali plačati v skladu z zakonodajo in s sindikalnimi pravili. Zanimivo je, da progresivni elitniki, ki na črno zaposlujejo imigrantske delavce, zelo močno zagovarjajo sindikate, razen kadar gre za njihove vrtnarje in varuške, seveda.

Seveda pa se je nad Trumpovimi napovedmi začel pritoževati tudi del evropske politike. Najprej zaradi tega, ker se bo v primeru, da ZDA zaprejo meje za tretji svet, tok migracij preusmeril proti Evropi. Saj ne da jih evropski globalisti ne bi bili pripravljeni sprejeti, a že sedanji obseg imigracije v Evropo zbuja revolt med staroselci in krepi trdo desnico, ki ogroža interese globalistov. Poleg tega bi v primeru, da Trumpu uspe ustaviti množično imigracijo, podobne ukrepe zahteval tudi evropski elektorat. In ker mu tega globalisti nočejo in tudi ne morejo dati, ne da bi na glavo obrnili vse, kar so desetletja gradili, bi se podpora volivcev spet preusmerila proti trdi desnici. In za globaliste je Evropski parlament, v katerem bi imeli večino AfD, Fidesz, Zakon in pravičnost, Vox, Bratje Italije in sorodne stranke, najhujša nočna mora.