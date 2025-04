Svetovni rekorder Uroš Stoklas se bo že drugič potegoval za Guinnessov rekord v kegljanju

Piše: Andraž Grad

Kegljač in športnik Uroš Stoklas je leta 2022 postal svetovni rekorder v neprekinjenem kegljanju, letos aprila pa se bo potegoval za nov Guinnessov rekord v tem športu.

Trboveljski kegljač Uroš Stoklas bo letos med 9. in 12. aprilom postavljal nov svetovni rekord. V sodelovanju s Kegljaško zvezo Slovenije bo dogodek potekal po vseh kegljiščih v Sloveniji. Stoklas, ki je leta 2022 dosegel rekord s 23-urnim neprekinjenim kegljanjem, bo tokrat postavljal nov Guinnessov rekord z največjim številom zaporedno odigranih tekem v zgodovini kegljanja. Odigral bo namreč kar 37 tekem na 37 kegljiščih po vsej Sloveniji. Podiranje rekorda bo trajalo tri dni. V tem času bo Stoklas prevozil po Sloveniji 1080 kilometrov z avtom, 4.440-krat zalučal kroglo in pretekel 80 kilometrov. Doseganje novega rekorda boste lahko spremljali tudi na Prvi TV v živo, kjer se bo 72 ur nenehno prenašalo celotno dogajanje, saj sta Nova24TV in Prva TV medijska sponzorja dogodka.

Športnik že od malih nog

Stoklas se že od malih nog ukvarja s športom. Sprva kot smučar, kasneje pa se je usmeril v kegljanje. Keglja že 31 let, v tem času pa je dosegel že skoraj vse, kar je mogoče doseči v tem športu. Ima 34 medalj iz velikih tekmovanj, od tega 9 zlatih na svetovnih prvenstvih in svetovnih pokalih – posamično in ekipno. Prav tako je bil šestkrat svetovni klubski in trikrat svetovni pokalni prvak. A Uroš Stoklas se ne omejuje le na kegljanje, temveč je tudi strasten kolesar. Leta 2002 se je odločil, da se bo, če Slovenci postanejo svetovni prvaki v kegljanju, iz hrvaškega Osjeka, kjer je potekalo prvenstvo, pripeljal domov s kolesom. Slovenci so osvojili svetovno prvenstvo, sam pa je po 400 kilometrih kolesarjenja ugotovil, da mu ležijo dolge vožnje. Tako se je v Združenih državah Amerike večkrat udeležil zelo zahtevne kolesarske preizkušnje RAAM ali Race Across America (Dirka po Ameriki), v Evropi pa se je udeleževal podobnih zahtevnih podvigov, Dirke po Nemčiji in Dirke po Franciji. Kot sam pravi, ga spodbujata njegova železna volja in vztrajnost, ki mu pomagata pri vseh njegovih, velikokrat na prvi pogled nemogočih ciljih. Ti dve lastnosti pa sta mu pomagali tudi, da se je leta 2022 vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov kot prvak v neprekinjenem kegljanju.

Vedno pripravljen na nove izzive

Uroš Stoklas je aprila 2022 v kegljaškem centru Bajta v Radljah ob Dravi kegljal kar 24 ur in tako postal svetovni rekorder. Letos pa ga lahko spremljate, ko bo znova preizkušal svoje zmogljivosti. Vsekakor Uroš Stoklas ne spi na lovorikah in je vedno pripravljen na nove izzive. Kot sam pravi, ljudje lahko tudi do petkrat mislimo, da smo dosegli svoje zmogljivosti, a kljub temu nadaljujemo, saj se sami ne zavedamo svojih »rezerv«. Bo prislužil naši deželi še en rekord v Guinnessovi knjigi rekordov? Če želite izvedeti, ne pozabite spremljati njegovih prizadevanj na Prvi TV od 9. do 12. aprila.