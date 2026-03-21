(SPOROČILO IZ MEDŽUGORJA) “Ne bojte se prihodnosti, ker ta v celoti pripada volji mojega Sina.”

Piše: Blagovest.si

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mirjani 18. marca 2026:

“Dragi otroci, nikoli ne pozabite, kako velika je Božja ljubezen. Po tej ljubezni sem tudi jaz z vami. Ne pozabite, kako veliko je Njegovo usmiljenje. Po tem usmiljenju vam jaz kažem pot do resnične sreče in popolnega miru. To je pot k mojemu Sinu. Zato, otroci moji, se s popolnim zaupanjem prepustite mojemu Sinu in ne bojte se. Ne bojte se prihodnosti, ker ta v celoti pripada volji mojega Sina. Zato, otroci moji, odpovejte se vsemu, kar vas oddaljuje od mojega Sina: lažni sreči, lažnemu upanju, lažnemu sijaju. Zaupajte mojemu Sinu. Povejte mu o svojih bolečinah, trpljenju, željah in upanju. Občutili boste Njegovo ljubezen in Njegov blagoslov. Hvala vam.”

Vidkinja Mirjana Dragičević Soldo ima vsako leto letno videnje 18. marca, na svoj rojstni dan. Kar sicer ni povezano. Za zdaj svetu ni razodeto, zakaj prav ta datum. Gre sicer za teden dni pred praznikom Gospodovega oznanjenja. 25. dan v mesecu ima pomembno vlogo. Na ta dan praznujemo božič, pa praznik Gospodovega oznanjenja, na ta dan tudi praznujemo obletnico prvega Marijinega prikazovanja v Medžugorju. In spomnimo: Slovenija se je osamosvojila na deseto obletnico medžugorskih prikazovanj. Teden dni po tem sporočilu bo prišlo sporočilo po vidkinji Mariji Pavlović. Vsako od teh sporočil nas usmerja k življenju po evangeliju.

Marija, Kraljica miru, tu predstavlja Boga kot tistega, ki je ljubeč in usmiljen do nas. Svojo ljubezen do nas izraža tudi preko Jezusove matere. Spomnimo se Jezusovega umiranja na križu: tam je stala tudi Marija, njegova mati. Preden je umrl, jo je izročil v varstvo Janezu, s tem pa simbolno vsem nam. Na drugi strani je Materi izročil vse človeške sinove in hčere, naj jim bo Mati. “Žena, glej, tvoj Sin – Sin, glej, tvoja Mati.” S tem je Mariji dal posebno poslanstvo, tudi v času po izteku njenega zemeljskega življenja. “Tvoja Mati nas spremlja na poti življenja.” Tako se glasi vzklik pred pozdravom miru pri maši na Marijine praznike. Marija nam daje zgled in hkrati prosi za nas, da bi rastli v svetosti. Ne usmerja nas k sebi, pač pa k Jezusu.

