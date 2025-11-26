(SPOROČILO IZ MEDŽUGORJA) Naj bodo vaše duše združene v radosti pričakovanja

Piše: Blagovest.si

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji Pavlović 25. novembra 2025:

“Dragi otroci! V tem milostnem času vas kličem, da mi sledite. Molite za tiste, ki ne molijo in ne želijo miru in radosti, ki ju more dati samo Najvišji. Naj bodo vaše duše združene v radosti pričakovanja in vaše srce bo napolnjeno z mirom. Prepričani boste, otročiči, da bo vse dobro in da bo vse Bog blagoslovil, ker se vam bo dobro, ki ga dajete, povrnilo, in vaše srce bo objela radost, ker ste z Bogom in v Bogu. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.” (S cerkvenim odobrenjem.)

Morda bo kdo malo postrani pogledal ob pozivu, naj sledimo Mariji. Toda resnica je, da slediti Mariji pomeni slediti samemu Jezusu. Njegova Mati je namreč hkrati njegova prva učenka. Daje nam zgled, kako hoditi za Jezusom in biti z Njim. In vedno znova se moramo odločati za to, saj živimo v ranjenem svetu. Tudi naša narava je ranjena. Če se za Jezusa ne odločimo zavestno, hitro postanemo plen “rjovečega leva”. In sledilci nekoga drugega.

Jezusova Mati, Kraljica miru, vabi tudi k temu, naj bomo posredniški molilci. Za tiste, ki ne molijo, ne verujejo, ne upajo in ne ljubijo. Gre torej za povzetek molitve, ki jo je angel v Fatimi predal trem pastirčkom v Fatimi, še preden se je tam začela prikazovati Marija. Slednja je fatimske vidce povabila k zadoščevanju za grehe mnogih, ki ostajajo zaslepljeni in nočejo sprejeti Boga. S tem sebe postavljajo v nevarnost, da zapravijo zveličanje. Tako kot vidce tudi nas vabi k temu, da molimo za tiste, ki ne želijo miru in radosti. Namreč, prav preko takih ljudi na svet prihajajo vojne. Lahko se nam njihova dejanja gnusijo, lahko so nam antipatični, a prav zaradi tega so še bolj potrebni naših molitev in žrtev. Samo Bog pa je vir pravega miru. Naše molitve lahko odprejo srca mnogih, ki zanj ne vedo. Navsezadnje je to tudi glavno sporočilo božičnega praznika: mir ljudem na zemlji. Ne zgolj odsotnost vojne, pač pa mir v srcu.

Več tukaj: