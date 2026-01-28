(SPOROČILO IZ MEDŽUGORJA) “Bodite drugačni od drugih”

Piše: Blagovest.si

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji Pavlović:

“Dragi otroci! Danes vas kličem, da bi bili molitev in blagoslov za vse tiste, ki niso spoznali Božje ljubezni. Otročiči, bodite drugačni od drugih in bodite pozitivni ljudje molitve in ljubezni do Boga, da bi drugim bili s svojim življenjem znamenje Božje ljubezni. Blagoslavljam vas s svojim materinskim blagoslovom in posredujem za vsakega od vas pri svojem Sinu Jezusu.

Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu!”

V starozavezni Samuelovi knjigi je opisano, kako se je izraelsko ljudstvo naveličalo, da bi imelo zgolj sodnike, ki bi posredovali voljo Boga ljudem. Hoteli so kralja, kot ga imajo drugi narodi. S tem naj bi postali le eden izmed narodov, ki ima povsem klasičnega vladarja. Bog je celo ugodil njihovi želji, a je opozoril preko Samuela: “Tisti dan boste vpili zaradi svojega kralja, ki ste si ga izvolili, a Gospod vam tisti dan ne bo odgovoril.” (1Sam 8,18)

Prav ta odlomek pokaže na to, kako je lahko problematično, če želimo biti takšni kot drugi, torej “trendovski”, v skladu z modo … Pa ne le glede oblačenja, pač pa tudi glede miselnosti, javnega mnenja, obnašanja, vrednot in navsezadnje vere. Dandanes ni lahko biti kristjan v okolju, kjer prevladuje močna sekularizacija, nestrpnost do vere, medtem ko se brez težav uveljavljalo trendovske mešanice, vzete iz izročil azijskih verstev (denimo joga, energije, itd.). Sami se moramo odločiti, ali bomo plavali proti toku ali pa se bomo temu toku prepustili. Vendar velja pravilo, da s tokom plavajo samo mrtve ribe.

Kraljica miru nas vabi z zanimivimi besedami: ne da bi molili, da bi morda molili več, ampak naj sami postanemo molitev in blagoslov za druge. To pomeni nekakšno poistovetenje z molitvijo. Nenavaden jezik! Toda ko se nekako poistovetimo s tem, kar molimo, dejansko postajamo vir blagoslova za okolico. Božja Mati ne uporablja izrazov, kot so “neverni”, “ateisti”, “agnostiki”, pač pa jih označi za takšne, ki še niso spoznali božje ljubezni. Bog jih ljubi, vendar te ljubezni še niso prepoznali in sprejeli. Nekdo jim mora oznaniti to, da so ljubljeni otroci. Morda jim stavek “Bog te ljubi” v trenutku, ko ga boste izrekli, ne bo pomenil ničesar, a verjetno bodo kasneje o njem razmišljali. Ker boste z njim izrazili razlog svojega upanja, svoje vere in ljubezni do vseh. Sicer bi bil pozitivno naravnan odnos do drugih nesmiseln.

