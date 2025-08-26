(SPOROČILO IZ MEDŽUGORJA) Bodimo sredstvo zveličanja za tiste, ki še niso spoznali božje ljubezni

Piše: Blagovest.si

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. avgusta 2025:

“Dragi otroci, otročiči moji, ljubljeni moji! Vi ste izbrani, ker ste se odzvali, uresničevali moja navodila in ljubite Boga nad vse. Zato, otročiči, z vsem srcem molite, da bi se uresničile moje besede. Postite se, žrtvujte se, ljubite iz ljubezni do Boga, ki vas je ustvaril, in bodite, otročiči, moje iztegnjene roke temu svetu, ki ni spoznal Boga ljubezni. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”

Nagovor, ki ga ima Kraljica miru na začetku vsakega sporočila, je tokrat celo daljši. Praktično v vsakem sporočilu nas vmes nagovarja z “otročiči”, tokrat celo že na samem začetku. Kar ima močan pomen. Želi nam izraziti svojo veliko ljubezen. Smo ljubljeni in smo otročiči. S tem izrazom svoje naslovljence v svojih pismih nagovarja tudi apostol in evangelist Janez. Ta izraz ni mišljen kot zbadljivka ali pritožba, da smo nedorasli. Čeprav bi lahko rekli, da v resnici smo. Toda razumeti ga moramo v smislu Jezusovega učenja: “Kdor ne sprejme Božjega kraljestva kakor otrok, nikakor ne pride vanj.” (Lk 18, 17) To pomeni predvsem ponižnost in otroško zaupanje v Boga.

Presenetljivo je, kako nas Marija pohvali. Ponavadi smo deležni graje, ker smo še daleč od Božje ljubezni. Tokrat pa prelomen trenutek, ko nas govori: “Vi ste izbrani.” Ne, ne gre za nek elitizem. Vsakogar, ki bere to sporočilo, Kraljica miru nagovarja, da je izbran. Vsakdo je poklican k svetosti. Uresničevati ta sporočila pomeni živeti evangelij. Vabljeni smo predvsem k temu, da molimo po Marijinih namenih. … več TUKAJ.