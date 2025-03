(SPOROČILA IZ MEDŽUGORJA) “Darujete svoje molitve, trpljenje in solze za spreobrnjenje src!”

Piše: Blagovest.si

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mirjani (letno prikazovanje) 18. marca 2025:

“Dragi otroci!

Z materinsko ljubeznijo vas prosim: dajte mi svoje sklenjene roke, dajte mi svoja srca, v spovedi očiščena, in jaz vas bom vodila k svojemu Sinu.

Ker, otroci moji, samo moj Sin more s svojo lučjo razsvetliti temo, samo On more s svojo besedo odstraniti trpljenje.

Zato se ne bojte hoditi z menoj, ker vas vodim k svojemu Sinu, k odrešenju.

Hvala vam.”

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. marca 2025:

“Dragi otroci!

V tem milostnem času, ko ste poklicani k spreobrnjenju, vas spodbujam, otročiči,

da mi darujete svoje molitve, trpljenje in solze za spreobrnjenje src,

ki so daleč od srca mojega Sina Jezusa.

Molite z menoj, otročiči, ker brez Boga nimate prihodnosti, niti večnega življenja.

Ljubim vas, a vam ne morem pomagati brez vas. Zato recite Bogu da.

Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”

(oboje z odobritvijo Cerkve)

Obe sporočili Kraljici miru sta uglašeni na postni čas. To je čas, ki nas še posebej vabi k spreobrnjenju. Tudi papež Frančišek je za letošnje jubilejno leto povabil, naj bodo tista sveta vrata, skozi katera vstopamo, vrata spovednic. Kajti edina rešitev je pri Jezusu. Božja mati Marija pa je tista, ki je pravzaprav prva učenka Odrešenika. Prva je bila poklicana, da sledi Jezusu. Sledila mu je vse do križa, kjer ji je Jezus simbolno izročil edinega od tam navzočih apostolov, mladega Janeza. In najvarnejša pot k Jezusu vodi po Marijinih stopinjah. Ne bojmo se hoditi z njo za Jezusom.

Sporočilo, ki ga je ob svojem letnem prikazovanju prejela Mirjana, skriva v sebi tudi opozorilo, naj ne nasedamo niti lažnim mesijanskim ideologijam, niti nekrščanski duhovni ponudbi, ki skriva v sebi nevarne pasti. Ne moremo se odrešiti sami. In ta iluzija je danes nevarno prisotna celo znotraj Cerkve, kjer se tu in tam pojavlja mišljenje, da lahko z “izpolnitvijo postave” sami dosežemo rešitev – brez Kristusa. Nihče ne more reči zase, da je pravičen, saj to podobo pravičnosti pokvari že najmanjši greh. Odrešenje je pri Jezusu, saj je on plačal kazen za naše grehe. Smo to pripravljeni ponižno sprejeti ali ponosno vztrajamo pri tem, da se z lastno pravičnostjo lahko rešimo?

Več TUKAJ.