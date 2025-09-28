(MISEL ZA GOSPODOV DAN) Če ne poslušajo Mojzesa in prerokov …

Piše: Blagovest.si

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 16,19-31)

Tisti čas je rekel Jezus farizejem: Bil je bogatin, ki se je oblačil v škrlat in tančico ter se dan na dan sijajno gostil. In bil je neki revež, po imenu Lazar, ki je ležal pri njegovih vratih, poln čirov, in se je želel nasititi s tem, kar je padalo z bogatinove mize. Pa tudi psi so prihajali in mu lizali čire. Umrl pa je revež in angeli so ga nesli v Abrahamovo naročje. Umrl je tudi bogatin in je bil pokopan.

Ko je v podzemlju trpel muke, je povzdignil svoje oči in zagledal od daleč Abrahama in Lazarja v njegovem naročju. Zaklical je: ›Oče Abraham, usmili se me in pošlji Lazarja, da pomoči konec svojega prsta v vodo in mi ohladi jezik, zakaj silno trpim v tem plamenu.‹ Abraham pa je rekel: ›Sin, spomni se, da si prejel dobro v svojem življenju in prav tako Lazar hudo; zdaj se tukaj veseli, ti pa trpiš. Vrh tega je med nami in vami narejen velik prepad, da tisti, ki bi hoteli od tod priti k vam, ne morejo; pa tudi od ondod ne morejo sem.‹

In rekel je: ›Prosim te torej, oče, da ga pošlješ v hišo mojega očeta; imam namreč pet bratov in te naj posvari, da tudi oni ne pridejo v ta kraj trpljenja.‹ Abraham pa reče: ›Imajo Mojzesa in preroke, te naj poslušajo!‹ Le-ta je pa odgovoril: ›Ne, oče Abraham, temveč, ako pojde do njih kdo izmed mrtvih, se bodo spokorili.‹ Rekel pa mu je: ›Ako ne poslušajo Mojzesa in prerokov, ne bodo verjeli, tudi če kdo od mrtvih vstane.‹

Prilika o bogatinu in ubogem Lazarju bi nas lahko, kot marsikatera druga, prisilili v razmišljanje, da je Jezus v resnici odklanjal bogastvo in kot merilo krščanskega življenja postavil skrajno revščino. Pa vendarle ni tako. Pač pa je nasprotoval izkoriščanju ter potrati tistih, ki so imeli ob sebi skrajno uboge.

Tu imamo opravka z močnim kontrastom. Na eni strani bogatin brez imena, na drugi strani revež, ki nosi ime Jezusovega prijatelja iz Betanije – njegovo ime so prevzeli duhovniki iz družbe sv. Vincencija Pavelskega, ki so skrbeli predvsem za uboge. Ima ime in s tem dostojanstvo. Ime pomeni »Bog je pomagal« (Eleazar).

Lazar praktično životari: je lačen, a se lahko hrani le z ostanki, ki padajo z bogatinove mize. Je poln čirov, kar pomeni bolezen. Lizali so ga psi, kar pomeni, da ni imel niti strehe nad glavo. Ležal je pri bogatinovih vratih, očitno se zanj nihče ni zmenil. Medtem ko se je bogataš vsak dan sijajno gostil in se oblačil v najboljša oblačila. Za potrebe bližnjega pa je bil povsem slep. Verjetno so celo psi prej dobili hrano kot on.

