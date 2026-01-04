(MISEL ZA GOSPODOV DAN) Beseda je postala meso, videli smo Njeno veličastvo

Piše: Blagovest.si

Iz svetega evangelija po Janezu:

Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal,

a svet je ni spoznal.

V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli.

Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč,

da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime

in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža,

ampak iz Boga.

In Beseda je meso postala in se naselila med nami.

Videli smo njeno veličastvo,

veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin,

polna milosti in resnice.

Ker smo ta odlomek brali in poslušali za dnevno mašo na sam božič, ga tokrat objavljamo samo delno. Predvsem s poudarkom na tistem delu, ki poudarja, kako je svet, ki je nastal po Besedi, slednjo zavrnil. Ali to ne zveni nekam nelogično, da ustvarjeno bitje zavrne Stvarnika?

Bog je ustvaril človeka po svoji podobi tako, da mu je podelil tudi svobodno voljo. Marsikdo reče, da se vsak človek rodi kot ateist, da je to njegovo “naravno stanje”. V resnici ni čisto tako. V sebi imamo že po naravi nagnjenost k duhovni sferi, vendar smo v svojem spoznanju omejeni. Nimamo “vgrajenega čipa”, da bi sami od sebe vedeli, da Bog obstaja, in navezali odnos z Njim. Za ta odnos se moramo šele odločiti. Odločimo pa se lahko, če nam je oznanjena vesela novica: da Bog je in da nas ljubi. To je osnovno oznanilo (kerigma), ki pa ga na žalost dandanes primanjkuje. Pravzaprav ga zanemarjamo.

