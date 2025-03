(MISEL ZA DRUGO POSTNO NEDELJO) Ste pripravljeni na eksodus?

Piše: Blagovest.si

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 9,28-36): Tisti čas je Jezus vzel s seboj Petra, Janeza in Jakoba in šel na goro môlit. Medtem ko je molil, se je videz njegovega obličja spreménil in njegova oblačila so belo sijala. In glej, dva moža sta se pogovarjala z njim; bila sta Mojzes in Elija. Prikazala sta se v veličastvu in govorila o njegovem odhôdu, ki ga bo dopolnil v Jeruzalemu. Petra in druga dva, ki sta bila z njim, pa je premagal spanec. Ko so se zdramili, so videli njegovo veličastvo in oba moža, ki sta stala ob njem. In ko sta odhajala od njega, je Peter rekel Jezusu: »Učenik, dobro je, da smo tukaj. Postavimo tri šotore: tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.« Ni namreč vedel, kaj govorí. Medtem ko je to govóril, pa se je narédil oblak in jih obsenčil, in ko so šli v oblak, jih je obšla groza. Iz oblaka se je zaslišal glas: »Ta je moj Sin, moj Izvoljenec, njega poslúšajte!« In ko se je ta glas zaslišal, je bil Jezus sam. Oni pa so molčali in tiste dni niso nikomur povedali, kaj so videli.

Praznik Jezusovega spremenjenja na gori sicer praznujemo 6. avgusta. Vendar je dogodek vedno umeščen tudi v postni čas, saj je povezan z Jezusovim trpljenjem in smrtjo. Gre tudi za dogodek, ki ga vidijo samo trije od dvanajsterih – tisti trije, ki so bili priče obuditve Jairove hčere in so nato v vrtu Getsemani bili bližje Jezusu kot ostali. To pa so Simon Peter in oba Zebedejeva sinova, torej Jakob in Janez. Vsem trem je bilo razodeto Jezusovo poveličano stanje, da bi bili pripravljeni na dogodke, ki so sledili. Tu ne gre samo za to, da se je Jezus razodel kot resnični Bog, ampak tudi kot dopolnitev postave (Mojzes) in prerokov (Elija).

Evangelist Luka ta dogodek predstavi na način, da je šel Jezus na goro molit. To se je sicer pogosto dogajalo. Jezus si je izbiral nočni čas za zaupen pogovor z Očetom. Velikokrat si je za to izbiral kakšno vzpetino. Tokrat je to gora Tabor, vendar ne pozabimo tudi na goro postave (Sinaj) – goro prerokov (Horeb), šlo naj bi za isto goro dveh imen. Elija je znan tudi po dogodku na gori Karmel. Na gori Nebo je Mojzes videl obljubljeno deželo, vanjo pa ni vstopil. Potem so tu še Oljska gora, kraj trpljenja, in vzpetina Golgota, kraj smrti. In gora Sion, ki si jo je Gospod izvolil kot kraj trajne navzočnosti, ter gora blagrov, kjer je Jezus poučeval množice.

