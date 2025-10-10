Kam za vikend: FrikaFest, vseslovensko srečanje kmetov, kolesarjenje s Pogačarjem ali Rogličem, Barkovljanka …

Piše: C. R., STA

Konec tedna bo v Sloveniji pestro. Izbrali smo nekaj dogodkov, ki bi vas utegnili zanimati.

V soboto, 11. oktobra, bo v Tolminu potekal FrikaFest, kmečki praznik in praznik posoške specialitete Frike. V Podsredi bo 26. Praznik kozjanskega jabolka s podelitvijo naziva Carjevič leta 2025 in blagovne znamke Sožitje-Kozjanski park.

Popoldne, ob 16. uri, se bo v Mirni začel jesenski piknik v organizaciji občinskega odbora SDS Mirna Peč, udeležence bo nagovorila poslanka SDS Anja Bah Žibert.

S kulinarično-glasbenim dogodkom z obujanjem receptur starih primorskih ter primorsko-notranjskih slaščic se bo začelo dogajanje pred nedeljskim Istrskim kolesarskim maratonom v Kopru. V Piranu bo ob 11. uri start regate Go to Barcolana from Slovenia – I Feel Slovenia pred nedeljsko Barkovljanko.

V Portorožu bo prireditev ob zaključku mednarodnega kiparskega simpozija Forma viva Portorož 2025, dodajmo še akademijo ob 100. obletnici izgradnje Plečnikove cerkve v Bogojini (ob 18. uri).

V nedeljo kolesarjenje s Pogačarjem in Rogličem

V nedeljo, 12. oktobra, bo na Ponikvi potekalo vseslovensko srečanje kmetov; začelo se bo ob 12. uri z mašo v cerkvi Sv. Martina, ki jo bo vodil upokojeni ljubljanski nadškof Anton Stres, sledila bo slavnostna akademija pred Slomškovo rojstno hišo na Slomu.

V Kopru bo ob 10.. uri start Istrskega kolesarskega maratona, čez mejo, na italijanski strani, bo ob 10.30 začetek 57. Barkovljanke.

Ob 10. uri se bo začela prireditev s parado ob 70-letnici ustanovitve Gasilske zveze Ivančna Gorica, v Šmartnem pri Litiji pa osrednja prireditev ob desetletnici projekta Rastoče knjige.

Ljubitelji kolesarstva že vedo: potekal bo športno-družabni dogodek S klanca v klan’c s startom v Komendi, na katerem se bo prvi kolesar sveta Tadej Pogačar skupaj s 1.189 udeleženci povzpel na Krvavec. V Novem mestu pa bo potekal zdaj že tradicionalni Zlati krog s Primožem Rogličem.