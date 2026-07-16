Hud udarec za turiste v Portorožu – tole je razlog …

Piše: C. R.

Zaradi razlitja goriva enega od privezanih plovil v pristanišču Portorož je glavna portoroška plaža zaprta. Kot so sporočili iz Občine Piran, se zaradi vetra madež širi proti obali, kopanje je odsvetovano. Pristojne službe izvajajo ukrepe za omejitev širjenja onesnaženja.

Občina Piran navaja, da se je danes ob okoli 8.30 v morje izlilo 50 litrov goriva. Zaradi vetra maestral se madež širi proti obali, zato do nadaljnjega odsvetujejo vstop v morje na območju celotne portoroške plaže, od pasje plaže do plaže Riviera.

Javno podjetje Okolje Piran je plažo preventivno zaprlo za kopalce in izobesilo rdečo zastavo. Na območju so namestili pivnike za omejevanje širjenja in vpijanje onesnaženja, so sporočili iz družbe.

Pristojne službe so na terenu in izvajajo potrebne ukrepe za omejitev širjenja onesnaženja in sanacijo razmer. Na kraju dogodka so gasilci, civilna zaščita in uprava za pomorstvo, na poti pa je tudi plovilo službe sektorja za varovanje obalnega morja pri upravi za pomorstvo, ki bo sodelovalo pri zajezitvi in odstranjevanju onesnaženja z morske gladine.

Kot je STA povedal vodja sektorja za varovanje obalnega morja na upravi za pomorstvo Robert Škrokov, je dogodek pod nadzorom. Ugotovili so, da gre po prvih ocenah za razlitje okoli 60 litrov lahkega goriva oz. dizla. Ogradili so kopališče Meduza in kopališče v Portorožu. Večji del bo po njegovih besedah najverjetneje do petka izhlapel. Ker piha maestral, se je ta snov skoncentrirala ob portoroški plaži.

O morebitnem mehanskem odstranjevanju se bodo odločili tekom dneva. Kako dolgo bo plaža zaprta, še ni znano; odprli jo bodo, ko bo analiza pokazala, da je kopališče varno za kopalce, je povedal.

Posledic za okolje po njegovem mnenju ne bi smelo biti, saj gre za lahko gorivo, ki bo predvidoma izhlapelo.

Na občini prosijo obiskovalce, da na tem območju do nadaljnjega ne vstopajo v morje, upoštevajo navodila reševalcev iz vode in drugih pristojnih služb ter spremljajo opozorilne zastave na kopališčih.

Podjetje Okolje Piran bo vsem obiskovalcem, ki so danes plačali izposojo senčnika in ležalnika, kupnino vrnilo na blagajni Plaže Portorož. Račun pa lahko po želji uveljavijo tudi v petek, so dodali.

O nadaljnjih ukrepih in morebitni odpravi prepovedi kopanja bosta občina in podjetje Okolje Piran javnost obveščala sproti.