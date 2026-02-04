(GLOSA) Izpolnjene prerokbe o Robiju in Zokiju

Piše: Gašper Blažič

Če takole čez palec ocenim poročanje naših mainstream medijev in si predstavljam, da prav nič ne lažejo, bi sklepal, da je Zoran Janković velik prinašalec miru, njegov vazal Robert Golob pa tudi.

Ta je zavrnil Trumpovo povabilo v odbor za mir v Gazi, ker da ameriški predsednik ne izkazuje mirovne naravnanosti. No, razen če … če Trump slučajno ne najavi, da bo poleg Grenlandije priključil tudi Slovenijo – seveda pod pogojem, da jo očisti janšistov. Ampak, saj veste, tega filma ne boste videli, pa Melania gor ali dol! Glavno je le, da je Ljubljana … Zoranova.

Čudno je le, da se Zmago pl. Jelinčič ni pritožil glede Janševega zapisa o »bolj slovenski« Ljubljani, ker je SNS že leta 1992 pred volitvami objavljala parolo, kot je denimo »Slovenija Slovencem«. No, potem pa je Zmago prišel v parlament še z enajstimi poslanci, ravno za eno nogometno ekipo s trenerjem, a je ta ekipa le malo kasneje hitro razpadla, ker je vodja podprl mandatarja Janeza Drnovška.

In verjetno bi podobno lekcijo sedaj rad ponovil »Zoki II.«, to je nekdanji policist Stevanović, ki je zadnja leta sicer razmeroma uspešno prodajal zgodbo, da je on s svojo stranko vendarle pravi slovenski nacionalist, ki bo poskrbel za naš narod in Slovenijo potegnil ven iz te bedne EU. Leta 2021 ga je sicer neki prerok tako rekoč že oklical za novega slovenskega premierja, a po tistem, ko je to funkcijo dobil naš Robi, sem vendarle malo zastrigel z ušesi: kaj pa, če je med Robijem in »drugim« Zokijem enačaj? Torej, kadar vlada eden od njiju, vladata oba. Torej je imel prerok po svoje prav, ko je razglasil, da bo organizator divjaških protestov postal novi premier.

Vidite, takšne prerokbe se uresničijo, a na malo drugačen način, kot si sprva predstavljamo. Ampak počakajte, najprej bo treba Niko Kovač razglasiti za »avto leta« (tudi če bo renault 5 protestiral). Katarini Kresal žal ni uspelo priti do tega naziva …