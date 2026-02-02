e-Demokracija
(FOTO) Prvi koncert ‘Slovenija v srcu’ navdušil ljubitelje slovenske glasbe v Cerkljah na Gorenjskem

LokalnoRumenoSlovenija
foto: Nova24tv.si

Piše: Nova24tv.si

Ljubitelji slovenske glasbe so se v nedeljo družili na prvem koncertu najlepših slovenskih pesmi “Slovenija v srcu” v Cerkljah na Gorenjskem. 

Na koncertu, kjer so nastopili Original Štajerci, Pop Design, Natalija KolšekAndreja ZlatnarDanilo Lukan in Tomaž Hribar iz Gašperjev, Ansambel Štefanci, Mojca Mandl, Folklora Cerklje, Otroški pevski zbor OŠ Davorina Jenka, Mladi harmonikarji Tomaža Hribarja, je vladalo prešerno vzdušje.

Foto: Nova24TV

 

Foto: Nova24TV

Ob tej priliki je bila premierno predstavljena pesem “Ne, Slovenija ni vaša”. Kot gost se je koncerta, kjer je donela slovenska pesem in odmeval glas harmonike, udeležil dolgoletni predsednik največje opozicijske stranke SDS in večkratni nekdanji premier Janez Janša.

Foto: Nova24TV

 

Foto: Nova24TV

 

Foto: Nova24TV

Tokratni koncert, s pričetkom ob 17. uri v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika, v Cerkljah na Gorenjskem, je predstavljal prvi koncert v okviru vseslovenske turneje Prve TV. Kmalu sledijo še drugi.

