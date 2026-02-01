Poslovila se je Nataša Bokal

Piše: C. Š., STA

Nekdanja slovenska alpska smučarka Nataša Bokal, ki je na svetovnem prvenstvu leta 1991 v Saalbach-Hinterglemmu osvojila srebro v slalomu, je v soboto umrla v 59. letu starosti.

Nekdanja smučarka se je v zadnjih letih borila z rakom, prvič je zbolela pred sedmimi leti, ko je prestala operacijo in kemoterapijo, leta 2023 pa se je bolezen vrnila.

Njeno kariero so ob uspehih zaznamovale tudi številne poškodbe, prestala je enajst operacij kolen.

Na najvišji ravni tekmovanj v svetovnem pokalu je s prekinitvami nastopala med letoma 1991 in 2003. Največji uspeh je dosegla na domači tekmi v Kranjski Gori, ko je leta 1991 zmagala v slalomu in bila druga v veleslalomu, druga je bila še na slalomu v Lienzu leta 1999. Skupno je na tekmah svetovnega pokala v prvi deseterici končala na 25 preizkušnjah.

Na največjih tekmovanjih, svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah, je bil njen največji dosežek srebro s SP 1991, ko jo je premagala le slovita Švicarka Vreni Schneider. Leta 1996 je bila v slalomu deseta. Na olimpijskih igrah pa je bila leta 1992 v Albertvillu sedma v kombinaciji, leta 2002 v Salt Lake Cityju pa deveta v slalomu.

Nataša Bokal je bila leta 1991 tudi prva športnica leta v samostojni Sloveniji.

V zapisu na spletni strani so se nekdanji smučarki poklonili tudi pri Smučarski zvezi Slovenije, kjer so zapisali, da je bila Nataša Bokal ena najuspešnejših in najbolj prepoznavnih slovenskih alpskih smučark ter pomembna osebnost v zgodovini slovenskega smučanja.

Dodali so, da je bila sinonim za vrhunsko tehnično smučanje in izjemno tekmovalno odločnost, z zmagami in številnimi uvrstitvami na zmagovalni oder pa je pomembno sooblikovala enega od najuspešnejših obdobij slovenskega alpskega smučanja.

Njeni rezultati niso bili pomembni le zaradi številk in uvrstitev, temveč tudi zaradi sporočila, ki ga je nosila – da je s predanim delom, vztrajnostjo in vero vase mogoče poseči po samem vrhu.

Po koncu tekmovalne kariere je ostala povezana s športom in smučanjem, s svojim znanjem, izkušnjami in osebnostjo pa je bila zgled ter navdih številnim mlajšim generacijam.

Njena zapuščina presega tekmovalne dosežke – ostaja del zgodovine in identitete slovenskega smučanja, so poudarili na SZS in dodali, da se je bodo spominjali z globokim spoštovanjem in hvaležnostjo za vse, kar je dala slovenskemu športu.