Andreja Slokar: “Cilj je olimpijska medalja”

Piše: C. R., STA

Najboljša slovenska smučarka minule zime Andreja Slokar se bo v olimpijsko sezono podala s spremenjenim trenerskim štabom. Po slovesu Boštjana Božiča se je majhni ekipi Slokar pridružil izkušeni italijanski strokovnjak Stefano Costazza, njen kondicijski trener je še naprej Andrea Massi. V ekipi sta tudi Timotej Kostrevc in Luca Valenti.

Sedemindvajsetletna Ajdovka je z novo ekipo že opravila prvi preizkus in spoznavanje. Vrnili so se s prvega snežnega treninga.

“Skupaj smo naredili pripravljalni tabor, vse je v redu, dobro se razumemo, je pa popolnoma drugače od tega, česar sem bila vajena,” je na današnji novinarski konferenci v domači Ajdovščini dejala Slokar.

“Prvi vtis je dober, zdaj pa moramo delati še naprej,” je še dodala. Odločilni del se nanaša na odpravo morebitnih šibkosti. “Priprava na start na tekmo, gre za mentalno pripravo, pred startom imam še vedno preveč dvomov, ki jih ne bi smela imeti,” je dejala.

Costazza se veseli izziva

In pri povrnitvi zaupanja in samozavesti ji bo pomagala ekipa, v kateri je en povsem nov član, Costazza, ki se veseli izziva: “Po delu v italijanski reprezentanci je prišel trenutek za spremembe, vesel sem vabila, veliko je za narediti. Sem hvaležen tudi prejšnjemu trenerju. Vsekakor je potencial dober, zmagi sta bili in tudi stopničke.”

Massi je zadolžen za telesno in kondicijsko pripravo Slokar, Kostrevc kot fizioterapevt za njeno okrevanje, Valenti pa skrbi za pripravo smuči.

Slokar in njena ekipa ne skrivajo velikih olimpijskih načrtov. Cortina d’Ampezzo je po njenem mnenju pravšnja lokacija za lov na stopničke. Tem je bila na tem prizorišču v Dolomitih zelo blizu leta 2021, ko je na svetovnem prvenstvu premierno kolajno na velikih tekmovanjih v slalomu s petim mestom za malo zgrešila.

Tudi v Pekingu leta 2022 je bila zelo blizu olimpijske kolajne, olimpijski slalom pa sklenila na prav tako petem mestu. Obdobje po zadnjih OI je bilo v znamenju znanih težav s poškodbami in težavne vrnitve v karavano, ko starih občutkov nikakor ni mogla najti.

Lani najboljša Slovenka

Slokar je na zadnji tekmi sezone 2024/25 v Sun Valleyju s tretjim mestom poskrbela za edine slovenske ženske stopničke na tekmah svetovnega pokala.

Tudi po številu točk je bila preteklo sezono najboljša med Slovenkami. Ajdovko navdušuje slalom, v katerem je 12. slalomistka sezone, manj veleslalom, čeprav je že kazala tudi veleslalomsko formo. In prav v veleslalomu želi biti znova del elite, v slalomu pa narediti korak naprej proti želenemu vrhu.

“Ne bi se rada osredotočala samo na eno disciplino. To je preveč dolgočasno, je pa res, da se zadnji dve leti v veleslalomu ‘tolčem’ v zid. Delala bom naprej, poskusili bomo najti rešitev, da bi veleslalom povzdignila na primerno raven,” je povedala.

Cilji ekipe so jasni, kar je potrdil tudi Costazza: “Olimpijske igre prihodnje leto in nato svetovno prvenstvo, dvoletni cilji so jasni. Pozornost mora biti usmerjena tudi v svetovni pokal. Ta ti da točke in startno številko ter fizično, mentalno in tehnično pripravljenost, da si pripravljen za glavne cilje.”

“Medalja je pomemben, glavni cilj. Pomembna je tako za športnika kot tiste, ki delajo s športnikom,” je izpostavil Costazza.

“O rezultatskih ciljih nerada govorim, je pa jasno, da je cilj olimpijska kolajna,” pa je poudarila Slokar.