Zdaj gre zares: Mednarodni industrijski sejem se je začel. Vse pametne glave na enem mestu!

Piše: Vančo K. Tegov

Gre za največji in najpomembnejši sejem s področij strojegradnje, orodjarstva, varjenja in rezanja, industrijske avtomatizacije, robotike, industrije polimerov ter naprednih tehnologij JV Evrope.

Od danes, 8. aprila pa do 11. aprila 2025 bo Celjsko sejmišče gostilo Mednarodni industrijski sejem (MIS) in Sejem komunalne opreme, ravnanja z odpadki in vodnih tehnologij (KOMOT), dva izmed najpomembnejših strokovnih sejmov v JV Evropi. Celjsko sejmišče se bo preobrazilo v največje tehnološko središče v Sloveniji, kjer bodo obiskovalci lahko v živo spremljali najsodobnejše in tehnično najbolj dovršene stroje, industrijske robote, orodja, aplikacije in rešitve prihodnosti. Na več kot 25.000 m² razstavnih površin se bo predstavilo več kot 370 razstavljavcev, ki bodo predstavili 1.000 blagovnih znamk iz kar 36 držav.

Ali kot je rekla Nina Ermenc Pangerl, predsednica Upravnega odbora Celjskega sejma, “da je to največji panožni sejem v celotni jugovzhodni Evropi in Adria regiji, to obenem pove da znamo delati dobre zgodbe. S tem kar smo dosegli in je doseženo se ne mislimo ustaviti ampak si želimo tudi v naprej biti uspešni ter da se dogodek ponovi vsako leto.”

Kaj se bo dogajalo in kaj vse bomo videli?

Letos se na sejmu udeležuje največje število novih razstavljavcev, ki se v Celju oz. v Sloveniji še niso predstavili. Poleg podjetij iz Slovenije in Hrvaške so prisotni tudi razstavljavci iz Srbije, Avstrije, Nemčije, Italije, Kitajske, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Poljske in drugih držav. Še posebej izstopa rekordna udeležba hrvaških podjetij, kar potrjuje rast pomena sejma v Adria regiji. To dokazuje da je bilo za potrebe sejma bilo potrebno dodati še dve montažni dvorani kjer je so razstavljeni eksponati in dosežki na področju komunalne opreme ter orodjarstva, in tehnoloških dosežkov, robotov ter aplikacij za rešitve prihodnosti. Na otvoritveni slovesnosti je bilo rečeno da je Celje osredno gospodarsko in tehnološko središče. Da se je prišlo do tega da je Celjski sejem in Celje kot takšno postalo središče sejemskega dogajanja in stičišče kjer se predstavljajo najnovejše inovacije in dosežke na področju razvoja tehnologije in sodobnih rešitev, je bilo potrebno narediti ogromno majhnih korakov, ki so predpogoj da se doseže takšen status med razstavljavci in predstavniki podjetij v panogah, ki so zastopane tukaj.

Matjaž Han, gospodarski minister v vladi RS: »Podjetja s svojimi inovativnimi rešitvami, postavljajo temelje za industrijo prihodnosti. Upamo da bodel teh rešitev predstavljenih tudi na sejmu ki ga odpiramo danes. Ta sejem predstavlja nova odskočna deska za prenekatero bodoče sodelovanje.”

Pomen tega sejma je bil vreden obiska tudi nekaterih poslancev v DZ RS, ki kaj dajejo na tehnološki napredek.

Celje in Celjski sejem s to sejemsko prireditvijo samo potrjujeta, da je, tako kot je omenil župan Celja, tradicionalno tehnološko središče. Potrditve skozi organizacijo in vlogo prireditelja tako močne panoge, pa samo močno potrjuje in utrjuje ta status Celja.

Ta sejem ima močno pozicijo na področju prenosa znanja. Celjski sejem izvaja pomembno strateško vlogo na področju razvoja teh panog ki jih gosti, Celju kot mesto pa pomembno vlogo pri ustvarjanju pogojev za razvoj panog in implementacij doseženih rešitev.

Sejem ni le razstavni prostor. So ljudje, so povezave, sejem je mesto napredka in uspeha na enem mestu.

Naj živijo povezave, ki se bodo vzpostavile v teh sejemskih dneh!