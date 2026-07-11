Zavadlav Ušaj za STA: Za vsako ceno ne bomo podpirali slabih zakonov

Piše: STA

Vodja poslancev Demokratov Elena Zavadlav Ušaj ocenjuje, da sodelovanje med koalicijskimi strankami ne bo težko. Napoveduje pa, da njihovi poslanci vseh zakonov ne bodo podpirali za vsako ceno, pač pa si lahko njihovo podporo obetajo tisti, ki bodo prinašali dobrobit tako za gospodarstvo kot za posameznike.

Vodja poslancev Demokratov, ki so na volitvah v DZ letos nastopili prvič, po prvih mesecih mandata ocenjuje, da je ta doslej potekal po pričakovanjih. Po njenih besedah so se namreč zavedali, da sestavljanje koalicije ne bo enostavno. “Glede na volilni izid se je sestavila v najboljši možni različici,” je v pogovoru za STA pred parlamentarnimi počitnicami dejala Zavadlav Ušaj.

S sestavo poslanske skupine Demokratov so po njenih navedbah v stranki zadovoljni, četudi je med njimi manj poslancev s predhodno politično kilometrino. Sama je sicer v poslanskih klopeh v preteklosti že sedela, a tedaj kot poslanka SDS. Kot je poudarila, pa poslanci Demokratov prinašajo zlasti znanje in kilometrino iz realnega in javnega sektorja, izven političnih vrst. Politična neizkušenost po njenem mnenju tako ne bo ovira za parlamentarno delo stranke, saj so izkušeni “tisti, ki nas vodijo”.

Zavadlav Ušaj je prepričana, da bodo Demokrati tudi jeziček na tehtnici pri sprejemanju zakonov. Koalicija se mora za doseganje absolutne večine v DZ res zanašati na glasove nekoalicijske Resnice, a če “mi ne damo zelene luči, zakon ne gre niti iz koalicije”, je dejala. Ko smo usklajeni v poslanski skupini, še posebej na področjih, ki jih pokrivajo naši ministri, takrat damo zeleno luč,” je pojasnila.

Pri tem napoveduje, da vseh zakonov ne bodo podpirali za vsako ceno, pač pa lahko na njihovo podporo računajo tisti, ki bodo “prinašali plus tako za gospodarstvo kot za fizične osebe”. A po njenih besedah že dosedanji prvi koraki vladne koalicije kažejo, da sodelovanje ne bo težko. V poslanski skupini se vedno najprej pogovorijo, koalicijskim partnerjem povedo, če česa ne morejo podpreti, nato pa teče dialog oziroma pogajanja, je opisala.

Prioriteta dela Demokratov bodo sicer zlasti področja z resorjev ministrov njihove stranke, to so ministrstvo za pravosodje, za gospodarstvo in delo ter za zdravstvo. “Poslanska skupina mora našim ministrom stati ob strani,” je poudarila. Med projekti “z največjo težo” je pri tem izpostavila obljubljeno vzpostavitev posebnega organa za pregon korupcije Skok, dostopnost družinskih zdravnikov in skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu.

Najtežji del pa se po njeni oceni obeta pri opozicijskem zaustavljanju posameznih zakonov. “Marsikateri ključen zakon bo po vsej verjetnosti pristal na ustavnem sodišču ali pa na referendumu. To nas zelo moti, ker je v nasprotju s tem, kar je prejšnja koalicija očitala opoziciji – da se ruši, kar je dobro. Zdaj pa oni delajo še slabše. Ne da rušijo, kar je dobro, želijo prikazati, da je slabo,” Zavadlav Ušaj vidi prve poteze opozicijskih strank.

Kritike opozicije o sklicevanju le izrednih sej, saj bo prvo redno plenarno zasedanje šele septembra, pa zavrača s pojasnilom, da “iz predalov vlečejo” zadeve, ki morajo nujno v izvedbo, zlasti zaradi nekaterih evropskih direktiv. “Sicer bo Slovenija plačevala kazni in tega si ne moremo dovoliti. Že tako imamo prazen proračun, dobili smo katastrofalno proračunsko stanje na vseh področjih in zato se sklicujejo izredne seje, želi se rešiti tisto, kar je najnujnejše,” je dejala.

Z jesenjo pa pričakuje običajen urnik mesečnih rednih sej, na katere se bo uvrščala večina točk oz. zakonov. V tem tudi vidi največjo razliko s preteklim mandatom, za katerega je ocenila, da se je izredne seje sklicevalo za zakonske predloge, obravnava katerih bi lahko stekla po rednem postopku.