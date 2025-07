Žan Mahnič: Če je Slovenija res varna, naj vlada ukine osebno varovanje najvišjih funkcionarjev

Piše: Moja Dolenjska

V zadnjem času so visoki predstavniki oblasti večkrat poudarili, da je Slovenija varna država, kjer ni potrebe po legalnem oboroževanju prebivalstva, saj organi pregona dobro opravljajo svoje delo in je varnost državljanov zagotovljena. Ob tem pogosto izpostavljajo tudi visoko zaupanje v državne institucije.

Poslanec Žan Mahnič je na Vlado RS naslovil pisno poslansko pobudo za takojšnjo ukinitev osebnega varovanja najvišjih državnih funkcionarjev, ki zatrjujejo, da je Slovenija varna država.

Žan Mahnič je v poslanski pobudi zapisal:

“Spoštovani,

v zadnjem obdobju smo bili večkrat priča javnim izjavam najvišjih predstavnikov oblasti, da je Slovenija varna država, v kateri ni potrebe po legalnem oboroževanju prebivalstva, saj organi pregona svoje delo opravljajo dobro in da je za državljanke in državljane varnostno poskrbljeno. Te izjave pogosto spremljajo tudi sporočila, da je zaupanje v državne institucije in mehanizme zaščite več kot zadostno.

V duhu doslednosti in zglednega ravnanja predlagam, da Vlada Republike Slovenije nemudoma ukine osebno varovanje za predsednico države, predsednika Vlade, predsednico Državnega zbora, ministra za notranje zadeve, ministra za zunanje zadeve in ministra za obrambo. Če je država res varna in v njej ni potrebe po oboroženi zaščiti, kot to javno govorijo posamezni koalicijski predstavniki in tudi predsednica države, potem ni nobenega utemeljenega razloga, da najvišji funkcionarji države vsakodnevno koristijo spremstvo varnostnikov, ki imajo pri sebi tudi strelno orožje. Kakšen vtis pa vzbujajo pri ljudeh, ko govorijo, da so proti orožju, sami pa se po Sloveniji sprehajajo z oboroženimi varnostniki?

Takšno dejanje bi pomenilo dosledno spoštovanje lastnih izjav, zmanjšanje privilegijev in obenem povečanje kredibilnosti državnega vodstva v očeh državljanov. Varnost državljanov in funkcionarjev naj temelji na enakih standardih, ne pa na dvojnih merilih.

Zato na Vlado Republike Slovenije dajem pobudo, da nemudoma ukine osebno varovanje za predsednico države, predsednika Vlade Republike Slovenije, predsednico Državnega zbora, ministra za notranje zadeve, ministra za zunanje zadeve in ministra za obrambo.

S tem bodo predstavniki oblasti podprli svoje izjave z dejanji ter pokazali zgled odgovornosti in zaupanja v lastno oceno razmer v državi.”