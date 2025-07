Zamolčano: Romi napadajo tudi na Obali

Piše: e-maribor

Zaskrbljena vplivnica Zala Klopčič je delila zgodbo o incidentu, ki se je zgodil v Luciji pri Portorožu, ko so se nad 86-letnim gospodom znesli Romi. Po tistem, ko jih je zalotil pri kraji v lokalni trgovini, so ga ti napadli.

Do ostarelega gospoda naj bi pristopila dva osumljenca in ga po pričevanju njegovega sina z odprto dlanjo udarila v predel obraza. Ko se je vmešal še njegov brat, so iz avtomobila proti trgovini stopili kar štirje “cigani”, od katerih je imel en sekiro, drug pa pištolo. Situacija se je k sreči končala brez uporabe orožja, na kraj je prispela policija, nasilne Rome so tudi izsledili. A zanimivo, o tem javnost ni izvedela ničesar.

Na policiji so po poizvedovanju za Nova24TV potrdili incident. “Ob 12. uri so nas poklicali izpred prodajalne v Luciji, kjer so imeli težave z več osebami. Jemali so namreč artikle iz košar pred prodajalno. 86-letni moški jih je opozoril, naj tega ne počnejo. Prišlo je do verbalnega konflikta, zatem je eden od moških 86-letnika udaril, nato pa so se odpeljali z vozilom seat leon. V tem času je pripeljal mimo še avtomobil Renault senic, iz katerega sta izstopila dva moška, eden od njiju naj bi imel za pasom pištolo, drugi pa manjšo sekiro. Vsi so kraj zatem zapustili z vozili. Vozilo seat leon so policisti kmalu izsledili pri Izoli. V vozilu sta bila dva moška in ženska z otrokoma. Zatem so ustavili še drugo vozilo, v katerem sta bila dva moška, ženska in štirje otroci. Nevarnih predmetov pri osebah niso našli. 20-letniku iz prvega vozila so izdali plačilni nalog zaradi kršitve določil Zakona o osebni izkaznici, 29-letnemu vozniku drugega vozila pa plačilni nalog za kršitve po ZPrCP (preveč oseb v vozilu, neuporaba varnostnega pasu, otrok ni zavarovan z zadrževalnim sistemom). Celotno dogajanje se še preiskuje v smeri identifikacije kršitelja, ki je udaril 86-letnega občana.”

Seveda pa niti besede, da so domnevno kaznivo dejanje izvršili Romi.