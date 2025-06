Žaljiva kampanja skrajne levice – mame so dobre, očetje so slabi

Piše: Domen Mezeg (Nova24tv)

“Očetje, pozor! Za skrajne levičarje smo očetje nasilneži. Referendumski plakat vladajoče skrajne levice. Agresivna levičarska kampanja za zakon, da otrok ne rabi očeta. Resnična grožnja otrokom so skrajno levičarski LGBTQIA+ aktivisti, ki vladajo,” se je na žaljiv plakat odzval borec za pravice otrok Aleš Primc.

Podlost ne pozna meja. Za potešitev bioloških nagonov lezbičnih in samskih žensk skrajna levica brutalno demonizira očetovstvo kot nekaj slabega, nasilnega, grobega. Gre za politični boj, povezan z nedavnim dogajanjem v parlamentu. Resnična težava – dobro otrok jih ne skrbi. Plakat vsiljuje namig, da so očetje nasilni, zato je v bistvu bolje, da ga otroci nimajo. Sporočilo je še bolj zavržno, kot če bi nekdo dejal, da so vsi geji okuženi z virusom HIV.

Vladni zakon vključuje vsebinske novosti

Naj spomnimo – koalicija (Gibanje Svoboda, SD, Levica) želi preprečiti zbiranje podpisov za referendum, ki ga vodi borec za pravice otrok Aleš Primc, in sicer z utemeljitvijo, da zakon o umetni oploditvi le izvršuje odločbo ustavnega sodišča. Pravniki DZ ob tem opozarjajo, da zakon vključuje vsebinske novosti (npr. odpravo prepovedi hkratne uporabe darovanih jajčnih celic in semenčic), česar sodišče ni zahtevalo.

Zbrali smo nekaj kritičnih odzivov uporabnikov omrežja X: