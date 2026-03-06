Zakaj se je “večni” Karl Erjavec znašel med voditelji parlamentarnih strank pri soočenjih?

Piše: G. B.

V tem tednu se je Karl Erjavec znašel na soočenjih. S predstavniki parlamentarnih strank. Marsikdo se je začudil, toda razlog je znan.

In kaj je razlog? Zdi se malce bizaren: na listi stranke Zaupanje kandidira Dejan Kaloh , sicer samostojni poslanec, ki je bil nekdaj član SDS. Kaloh je sicer ustanovil stranko Suvereni, ki pa nima svoje liste, pač pa sodeluje z Erjavčevo stranko. Zaradi tega je sodišče dalo Erjavcu prav. S tem pa je dovoljenje za nastopanje na soočenjih predstavnikov parlamentarnih strank dobil tudi nekdanji član Levice, sedaj samostojni poslanec Miha Kordiš , ki je ustanovil stranko Mi socialisti. No, Logarjevi Demokrati pa so tako ali tako ves čas del šova.

Upravno sodišče je namreč v sredo ugodilo zahtevi stranke Zaupanje Karla Erjavca za izdajo začasne odredbe zaradi omejitve sodelovanja stranke na predvolilnih soočenjih na Televiziji Slovenija (TVS), so sporočili iz stranke. RTVS je naložilo, da mora stranki omogočiti nastop in predstavitev na televizijskih soočenjih parlamentarnih strank.

Predsednik stranke Erjavec je v izjavi za medije odločitev sodišča označil za “veliko zmago za demokracijo”, tudi za prakso strank ob prihodnjih volitvah. Obenem pa sicer meni, da je bila storjena nepopravljiva škoda, saj sta minila že skoraj dva tedna kampanje in soočenj. Sam sicer meni, da sodišče ni moglo odločiti drugače, kot je, saj so z odvetnikom Davidom Slugo v tožbi sledili tudi mednarodni sodni praksi.

Stranka je sicer 25. februarja na upravno sodišče vložila tožbo proti Radioteleviziji Slovenija (RTVS) s predlogom za izdajo začasne odredbe, ki bi jim omogočila sodelovanje na televizijskih soočenjih. Javni zavod jim namreč nastopa ni omogočil, ker se do določenega roka, 12. februarja, niso prijavili nanje.

V stranki Zaupanje pa menijo, da je postavljeni rok nezakonit, saj je v nasprotju z določbo zakona o volilni in referendumski kampanji, ki določa, da se volilna kampanja začne šele 30 dni pred dnevom glasovanja. Obenem takšna ureditev po njihovih opozorilih “politične subjekte sili, da se na soočenja prijavijo še pred vložitvijo kandidatnih list, katerih skrajni rok je bil določen za 19. februar do 24. ure, torej še preden bi lahko vedeli, ali izpolnjujejo pogoje za nastop na volitvah in posledično tudi na soočenjih”.

Ne glede na to, da Erjavec velja za “ruskega prijatelja”, podobno kot Kaloh, pa bo vladajoče zaradi njegove navzočnosti še bolj bolela glava. Že v sredo je bil kritičen do postopanja Slovenije ob vračanju slovenskih državljanov, ki so zaradi zaostrenih razmer po izraelsko-ameriških napadih na Iran obtičali v več državah Bližnjega vzhoda. Erjavec je že pred leti na soočenjih pogosto ponavljal stavek “Nov obraz je nova napaka.” Tudi sicer je Erjavec velik mojster političnega preživetja. Stranko DeSUS je vodil rekordno dolgo, pred tem je bil najprej član SKD, nato SLS, krajši čas tudi LDS, dokler je bil državni sekretar pri ministrici Zdenki Cerar.

Ima pa odločitev sodišča temnejšo plat. To lahko pomeni, da poslanec, ki izstopi iz stranke, na listi katere je bil izvoljen v državni zbor, ustanovi novo stranko, ki s tem avtomatsko postane parlamentarna stranka. S tem je v privilegiranem položaju v primerjavi s strankami, ki nimajo svojih poslancev.