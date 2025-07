Za toliko so opeharjeni upokojenci

Piše: Moja Dolenjska

Upokojenci so danes prejeli pokojnino za julij, ki pa je nižja za obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) je obračunal in odtegnil obvezni prispevek v višini 1 odstotek.

Obvestila ZPIZ tudi tokrat ni poslal, saj so tovrstno obveščanje ukinili.

Vladajoča koalicija je upokojence tokrat že drugič dodatno obremenila. Prvič z obveznim zdravstvenim prispevkom v višini 37,17 evra. Pred tem je bil ta prispevek prostovoljni. V obrazcu (seznamu prejemkov/odtegljajev, kdor pride do njega) je razviden pod oznako 53.

Drugič so pokojnine zdaj obremenili za obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo. V obrazcu je razviden pod oznako 63.

Praktičen primer:

Pokojnina (primer): 1000,00 evrov

Obvezni zdravstveni prispevek: 37,17 evra

Prispevek za dolgotrajno oskrbo: 10,00 evrov (1 % od neto pokojnine)

Končno izplačilo pri pokojnini npr. v višini 1000,00 evrov je 952,83 evra mesečno oz. 47,17 evra manj.

Koalicija bo tako upokojencu s približno povprečno letno pokojnino v višini 1000 evrov letno vzela:

120 evrov zaradi davka na dolgotrajno oskrbo

446,04 evra zaradi spremembe prostovoljnega zdravstvenega prispevka v obveznega

Skupaj: 566,04 evra letno, kar je več kot polovica mesečne pokojnine posameznika s povprečno pokojnino.