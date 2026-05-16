Za službena stanovanja zaprosilo 15 poslancev, nezasedena na voljo uslužbencem DZ

Poslanci lahko zaprosijo za najem službenega stanovanja, skupno jih je na voljo 49. V tem sklicu je za stanovanje zaprosilo 15 poslancev, ki jim jih je mandatno-volilna komisija ta teden tudi dodelila. Šest med njimi je službeno stanovanje najemalo že v prejšnjem mandatu. Nezasedena pa se lahko oddajo uslužbencem DZ ali drugim državnim organom.

Za službena stanovanja so zaprosili Luka Goršek (SD), Matej Grah (Svoboda), Jana Jerman (Svoboda), Andreja Katič (SD), Adrijana Kocjančič (SDS), Franc Križan (Demokrati), Martin Mikolič (NSi, SLS, Fokus), Metka Pešl Šater (Svoboda) in Vladimir Šega (Levica in Vesna), poleg njih pa še Nataša Avšič Bogovič (Svoboda), Tamara Kozlovič (Svoboda), Danijel Krivec (SDS), Andreja Rajbenšu (Svoboda), Dušan Stojanovič (Svoboda) in Sara Žibrat (Svoboda), ki so stanovanja najemali že v prejšnjem mandatu.

Stanovanja, ki so vsa v Ljubljani, so različno velika, in sicer od 20,80 kvadratnega metra do 62,83 kvadratnega metra. Večina, a ne vsa, imajo urejen tudi parkirni prostor. Najemnina z obrabnino mesečno znaša od 136,13 do 465,32 evra. V ta znesek niso všteti mesečni obratovalni stroški.

Besedilo razpisa za oddajo službenih stanovanj v najem je parlamentarna mandatno-volilna komisija (MVK) določila na prvi nujni seji, ko je ustanovila tudi delovno skupino, ki je pregledala vloge za najem stanovanj. Član skupine Janez Žakelj je na seji MVK v četrtek pojasnil, da je v razpisnem roku vloge za dodelitev službenih stanovanj vložilo 14 poslank in poslancev, dve poslanki pa sta vlogi vložili po poteku razpisnega roka, a so njuni vlogi prav tako upoštevali. En poslanec je svojo vlogo naknadno umaknil.

Vse vloge so bile popolne, pri desetih poslankah in poslancih so lahko pri dodelitvi stanovanja upoštevali njihov prvi predlog, eni poslanki so začasno, do vseljivosti stanovanja, ki ga je navedla kot prvo možnost, dodelili stanovanje, ki ga je izbrala kot drugo. Pri ostalih, kjer so iz različnih razlogov morali poiskali druge možnosti, pa so se tem strinjali tudi poslanci, ki so zaprosili za stanovanje, je povedal Žakelj.

Kot so pojasnili v DZ, pri dodelitvi stanovanja poslancem oddaljenost kraja bivanja ni relevantna. Časovna oddaljenost se ugotavlja le v primerih, ko bi se dva ali več poslancev potegovalo za isto stanovanje. Poslanec lahko najemno stanovanje vrne tudi pred iztekom mandata, po drugi strani pa lahko tudi med mandatom zanj zaprosi in mu je dodeljeno, če je na razpolago.

V prejšnjem mandatu se je tako število najemnikov med mandatom spreminjalo, ob izteku mandata marca letos pa je službeno stanovanje najemalo devet poslancev, poleg omenjenih šestih še Jožef Horvat (NSi), Bojana Muršič (SD) in Darko Krajnc (Svoboda).

Če med poslanci zanimanja za službena stanovanja ni dovolj ter ta ostajajo nezasedena, se prosta stanovanja lahko odda v začasno uporabo uslužbencem DZ ali drugim državnim organom. Kot so pojasnili v DZ, namreč stremijo k temu, da so stanovanja čim bolj zasedena.

Ob objavi razpisa za oddajo stanovanj v najem je bilo stanovanjskih enot, ki so bile oddane v začasni najem uslužbencem DZ in zaposlenih v drugih državnih organih, 23. Ta stanovanja so v prilogi razpisa za oddajo stanovanj v najem posebej označili, in napovedali, da bi bila vseljiva najkasneje do 1. julija.

Sklepi o dodelitvi službenih stanovanj sicer še niso dokončni, prav tako še niso podpisane najemne pogodbe.

Službeno stanovanje se poslancu odda v najem najdlje za čas opravljanja poslanske funkcije. Po prenehanju najemnega razmerja je dolžan v 15 dneh stanovanje izprazniti in predati ključe.

So pa poslanci po prenehanju mandata upravičeni do nadomestila plače v višini 80 odstotkov zadnje plače, in sicer največ pol leta. Če so funkcijo opravljali več zaporednih mandatov, imajo za vsak prejšnji mandat pravico do dodatnega trimesečnega nadomestila plače, vendar ne več kot šest mesecev skupaj. Za največ šest mesecev se jim prejemanje nadomestila lahko podaljša tudi, če so pred izpolnitvijo pogojev za upokojitev.

Za april je nadomestilo plače prejelo 19 bivših poslancev, ki jim je z nastopom novega sklica DZ prenehal mandat, in sicer Tatjana Greif, Alenka Helbl, Andrej Hoivik, Alma Intihar, Eva Irgl, Dejan Kaloh, Andreja Kert, Urška Klakočar Zupančič, Miha Kordiš, Darko Krajnc, Miha Lamut, Aleš Lipičnik, Bojana Muršič, Tine Novak, Aleksander Prosen Kralj, Franc Rosec, Katarina Štravs, Matej Tašner Vatovec in Jonas Žnidaršič.

Nadomestilo so dobili za del meseca po preteku mandata, ob tem pa jim je bila za del meseca izplačana plača. Prejeli so 2170 evrov bruto do 3470 evrov bruto nadomestila, skupaj s plačo od okoli 3730 evrov bruto do okoli 5870 evrov bruto.

Poleg njih je nadomestilo plače za april prejel še Jani Prednik.