Vrtovec in Harej delegatom NSi predstavila svoji viziji za stranko

Piše: C. R., STA

Kandidata, ki se na kongresu NSi potegujeta za mesto na čelu stranke, Jernej Vrtovec in Anton Harej, sta delegatom predstavila svoji viziji. Vrtovec je izpostavil cilj razvojne koalicije z večino desnosredinskih strank. Harej pa je izpostavil za vrnitev NSi k njenim osnovnim vrednotam. Oba pa sta se zavzela za močno NSi.

Aktualni podpredsednik NSi in poslanec Vrtovec je v svoji predstavitvi poudaril, da želi Sloveniji ponuditi novo politiko z daljnosežno vizijo. Hkrati pa prevzema odgovornost, da bo NSi trdno stala na svojih vrednotnih temeljih.

Med programskimi prioritetami je med drugim izpostavil področje gospodarstva ter napovedal, da bo NSi do konca leta predstavila posodobljen gospodarski program. Ob tem je nanizal več kritik na račun vlade Roberta Goloba, ki po njegovem mnenju na mnogih področjih sprejema napačne ukrepe in jih bo treba po volitvah odpraviti, pri čemer je med drugim izpostavil davčno politiko, zeleni prehod in zdravstvo.

“Golobova vlada bije surov razredni boj proti srednjemu sloju, še zlasti proti obrtnikom, podjetnikom, zdravnikom, kmetom in vsem, ki mislimo drugače,” je nanizal. Sam pa meni, da Slovenija zaradi takšne politike nazaduje.

Vrtovec se je v svoji predstaviti dotaknil tudi afer, s katerimi se zadnje mesece sooča stranka, pri čemer je ocenil, da politične nasprotnike na levici motijo, ker so pot do razvojne vlade. Ta pa bo po njegovem mnenju možna le, če bo sestavljena z večinsko desnosredinskimi strankami.

Dober volilni rezultat NSi je tako edini porok za ta preobrat, je prepričan Vrtovec. Zato pa bo morala NSi najprej delati pri sebi in garati, pri čemer pa ni prostora za mlačnost, ampak zgolj jasnost in odločnost. Obenem pa Vrtovec poudarja, da je NSi “suverena politična sila, ki je enotna, odporna in trdna, zato nikomur ni in ne bo privesek, prav tako ni in ne bo strelovod za doseganje parcialnih interesov”.

Donedavni novogoriški podžupan in predsednik severnoprimorskega regionalnega odbora NSi Harej pa je v predstavitvi poudaril, da je NSi demokratična stranka, demokracija pa se kaže tudi tako, da je za stolček na čelu stranke izbira. Obenem je zatrdil, da ne kandidira zato, da bi v stranko vnesel razkol.

Priznava, da nima tolikšne politične kilometrine kot njegov protikandidat, a je obenem poudaril, da tudi sam ni brez izkušenj. Pred delegati je tako po njegovem videnju izbira med izkušenim politikom in novim obrazom, ki prihaja iz terena. “Pogled od tam se včasih zdi, kakor da pozabljamo na svoje korenine,” je dejal.

Tako meni, da se mora NSi vrniti k svojim osnovnim vrednotam. Pri tem je izpostavil dostojanstvo posameznika, tradicionalno družino, dostojno starost in pokojnine. Poudaril je tudi, da si Slovenci glede polpretekle zgodovine zaslužijo resnico in na podlagi te spravo. Pri svojih programskih prioritetah pa je izpostavil še tržno socialni sistem, ki je ekonomsko vzdržen in bo nagrajeval delavne, državljansko vzgojo za domoljubne in demokratične mlade ter ustanovitev demografskega inštituta.

Glede političnega povezovanja pa sam meni, da bi se morali pri sklepanju koalicij povezovati “s sebi enakimi” in pristajati na druge politične rešitve. “Bodimo skala, in ne plevel, ki ga raznaša veter. Slovenija z levosredinskimi koalicijami že desetletja ne napreduje tako, kot bi morala. Nočemo biti jeziček na tehtnici, ki bi z našo pomočjo pomagal in omogočil sestavo levosredinske vlade, kajti prevečkrat se je že izkazalo, da je to slaba pot za Slovenijo,” je prepričan Harej.

Ocenil je tudi, da potencial NSi ni izkoriščen, zato mora v prihodnje biti trdna in načelna stranka, verodostojna s trdno in jasno linijo.

Po predstavitvah obeh kandidatov imajo delegati za glasovanje o novem vodstvu še nekaj minut časa, rezultate in novega predsednika pa bodo v NSi razglasili popoldne.