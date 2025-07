Volčkova vas: Domači so Janeza zaman iskali

Piše: Moja Dolenjska

“12. julija 1942 so partizani po večdnevnem mučenju umorili Janeza Cvelbarja iz Volčkove vasi pri Šentjerneju. 9. julija je odšel v vinograd, domov se ni več vrnil. Odgnali so ga v goro in ga 12. julija ubili. Domači so ga zaman iskali. Celo poletje in jesen so ga iskali po gozdu, da bi našli njegovo truplo. Šele naslednje leto v marcu so ga našli. Izmučeno truplo. Desna stran glave je bila vsa razklana in razbita. Pokopali so ga v Šmarju pri Sv. Jerneju.”

Na strani X Društva Huda jama (huda jama 45) so ob tem Zvezo borcev NOB vprašali, “ali je kdo od NOB herojev zapisal v svojem memoarju (spominih), zakaj so ubili Janeza?”

Odgovora ni.

V Slovencu so zapisali, da so Janeza Cvelbarja partizani “vzeli v vinogradu dne 9. junija (1942) ter ga odgnali s seboj v goro. Dne 12. julija so ga ubili. Domači so ga iskali, pa zaman. Iskali so ga spet meseca novembra, pa njegovega trupla niso našli. Zdaj meseca sušca (marca 1943 – op.) so ga šli spet iskat in ga srečno naši. Dne 23. sušca so njegov grob odkopali. Ležal je na obrazu, desno roko je imel podvito pod glavo. Desna stran glave je bila vsa razbita in razklana. Zbito truplo so pokopali v Šmarju pri Št. Jerneju s sv. mašo. Bog mu daj večni mir! Njegove domače naj tolaži Bog!”

Volčkova vas je naselje v občini Šentjernej, blizu Dolenje Stare vasi, danes z okoli 80 prebivalci (vir: Wikipedija).

