Vladajoči so zavozili “božičnico” za upokojence

Ker nasprotujejo, da bi morali zaposleni delati dalj časa in da bi bila podaljšanja doba za izračun pokojnin, je generalni sekretar sindikata poklicnega gasilstva David Švarc v državni zbor včeraj prinesel podpise za začetek zbiranja 40.000 podpisov za referendum o spremembah pokojninske zakonodaje, ki so jih na hitro na izredni seji ta mesec uzakonili poslanci vladne koalicije ob pomoči Demokratov Anžeta Logarja.

Cilj je bil ob dolgoročno finančno bolj vzdržnem pokojninskem sistemu zagotoviti tudi zimski dodatek upokojencev že letos, ki bi bila za te neke vrste božičnica, a v nižjem znesku kot jih premier Robert Golob napoveduje za vse zaposlene v višini 639 evrov. Za zaposlene spremembo zakona, ki bi to višjo božičnico določila, iz vlade še pripravljajo in jo nameravajo šele predlagati parlamentu. Zimski dodatek za upokojence bi bil letos 150 evrov in bi se moral izplačati s pokojnino za mesec november. Kar bo glede na referendumsko pobudo letos težko.

Člen o zimskem dodatku je takšen:

“Božičnica” za upokojence, ki bi morala biti izplačana z novembrsko pokojnino, je zaradi referendumskih postopkov v veliki nevarnosti. Spremembe pokojninskega zakona, če bodo pobudniki zbrali 40.000 podpisov, v nobenem primeru ne bodo obveljale pravočasno, da bi bilo mogoče dodatek upokojencev izplačati z novembrsko pokojnino. Težava bo celo v vsakem primeru. Kriva za to je vladna koalicija, ker novosti ni pravočasno prelagala in uzakonila, denimo, že lani ali vsaj v začetku letošnjega leta. Vlada je obsežen predlog popravkov pokojninske ureditve v parlament poslala šele maja letos. Na izrednih sejah je bil “ekspresno” uzakonjen septembra.

Frančišek Verk iz sindikata državnih organov je za radio Slovenija včeraj povedal, da so zbrali več kot 9.500 podpisov, morali bi jih najmanj 2.500. Teh podpisov ni bilo nujno overite na upravnih enotah. Po preverjanji ustreznosti pobude bo morala predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič pobudnikom določiti 35 dnevni rok za zbiranje podpisov za referendum, ki se bo iztekel že v novembru. Če bodo podpisi zbrani, je praktično nemogoče, da bi bile spremembe v uradnem listu objavljene pred sredo decembra, kar je zadnji rok, da bi zakon lahko obveljale z novim letom, kot so to določili vladni poslanci. Dejansko pa bi moral biti objavljen in obveljati prej, da bilo mogoče izplačati zimski dodatek.

Člen, ki določa začetek uporabe novosti in hitro izplačilo zimskega dodatka, po tem, ko zakon obvelja 15 dni po objavi v uradnem listu, je takšen:

(1) Ta zakon se začne uporabljati 1. januarja 2026, razen novega 98.a člena zakona ter spremenjenega 161. člena zakona v zvezi z zimskim dodatkom, ki se začneta uporabljati 15. dan po uveljavitvi tega zakona.

Pobuda za referendum, prvi podpisnik je David Švarc, generalni sekretar sindikata poklicnega gasilstva, je takšna:

Cenzuriral je del vsebine državni zbor, kjer menijo, da morajo ljudem prikriti točne podatke o pobudnikih zaradi varovanja zasebnosti v postopku, ki je sicer javen.