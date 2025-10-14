Vladajoči naskakujejo tudi sodni svet

Piše: C. R.

Sprejeti amandmaji k predlogu zakona o Sodnem svetu “odpirajo možnosti za nadaljnjo erozijo zaupanja v nepristranskost delovanja sodnega sistema in pomenijo neposredni udar zakonodajne oblasti na Sodni svet”, so ostri v Sodnem svetu. Gre za odziv na številna dopolnila na predlog svežnja sodne reforme na seji odbora za pravosodje.

“Sprejeta dopolnila ne upoštevajo specifičnosti ustavno določenega položaja Sodnega sveta ter predstavljajo resno grožnjo temeljnim načelom pravne države, zlasti v smislu zagotavljanja neodvisnosti sodstva. Vključene so bile namreč spremembe, ki omejujejo diskrecijsko odločanje Sodnega sveta in uvajajo mehanizme, ki skušajo prenesti dokončno meritorno odločanje o vprašanjih iz pristojnosti Sodnega sveta na Vrhovno sodišče. Vse navedeno zmanjšuje avtonomijo in neodvisnost Sodnega sveta, kar je v nasprotju z uveljavljenimi mednarodnimi standardi,” so zapisali v sporočilu, v nedeljo objavljenem na spletni strani Sodnega sveta.

Odbor DZ za pravosodje je na tridnevni seji minuli teden namreč obravnaval predlog t. i. reforme sodniške zakonodaje, torej predloge novih zakonov o sodiščih in sodnikih ter predlog novele zakona o sodnem svetu, h katerim je bilo tudi med sejo vloženo večje število dopolnil.

Po prepričanju Sodnega sveta so številna dopolnila, vložena na seji odbora za pravosodje, “v večji meri pripeljala do nepreglednosti postopka sprejemanja sodniške zakonodaje in zameglitve predlaganih rešitev že tako kompleksnih vprašanj”. S takšnim ravnanjem je bila onemogočena kakovostna obravnava zakonodajnih rešitev in tehten premislek o njihovih posledicah, so ocenili v zapisu.

Po njihovih besedah dopolnila k predlogu zakona o Sodnem svetu “pomenijo neposredni udar zakonodajne oblasti na Sodni svet”, pomanjkanje širšega dialoga in strokovnega pristopa v povezavi z dopolnili, ki so bili vloženi na sami seji odbora za pravosodje, pa kaže na neodgovorno ravnanje, so zapisali.

Sodni svet opozarja tudi, da ni narejena finančna ocena posledic sprejetih dopolnil. Po prepričanju Sodnega sveta pa se bodo posledice odrazile v večjem številu dodatnih zaposlitev in posledično potrebi za dodatne prostorske zmogljivosti, s katerimi Sodni svet v tem trenutku ne razpolaga.

Na zapis se je včeraj odzval poslanec in prvak Demokratov Anže Logar in zapisal, da ko Sodni svet govori o “neposrednem udaru” vladajoče večine Roberta Goloba na svojo neodvisnost, tega ni več mogoče razumeti kot posledico neznanja, neusklajenosti ali neizkušenosti, temveč kot naklep. “Po dogajanju v zvezi s Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) se zdaj zdi, da je na vrsti Sodni svet,” je dodal.

Odgovornost za ohranitev neodvisnosti sodstva pa bo po njegovih besedah tokrat v veliki meri na strokovni javnosti, saj zdravorazumske večine v tem sklicu parlamenta žal ni pričakovati. “Zato se postavlja vprašanje: bo stroka molčala ali se bo primerno odzvala,” se je vprašal.

S predlogom novele zakona o Sodnem svetu se mandat članov sveta med drugim omejuje na en mandat, dodajajo se tudi razlogi za prenehanje članstva v Sodnem svetu in širijo razlogi za izločitev člana sveta. Na predlog zakona so bila vložena številna dopolnila koalicije, a je odbor pri nekaterih členih nato sprejel druga dopolnila, ki jih je vložila poslanka Svobode Lena Grgurevič. Med drugim bo Sodni svet ob izbiri kandidatov za prosto sodniško mesto, napredovanje potrditvi negativne ocene ali nezdružljivosti sodniške funkcije moral obrazložiti odločitev o izpolnjevanju pogojev.