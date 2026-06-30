Vlada odločila, da se za preminulega Janeza Sušnika organizira pogreb z vojaškimi častmi

Vir: Protokol Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji odločila, da se za preminulega nekdanjega predsednika Državnega sveta Janeza Sušnika organizira pogreb z vojaškimi častmi.

V obrazložitvi za pogreb z vojaškimi častmi so v Državnem svetu Republike Slovenije, ki so pobudniki pogreba z vojaškimi častmi za nekdanjega predsednika Državnega sveta Republike Slovenije Janeza Sušnika, med drugim zapisali:

“Gospod Janez Sušnik je kot predsednik Državnega sveta Republike Slovenije slednjega vodil v pomembnem obdobju njegovega razvoja. Med letoma 2002 in 2007 je bil namreč Državni svet še razmeroma mlada ustavna institucija, ki je morala svojo vlogo ne le izvrševati, temveč jo tudi razlagati, zagovarjati in utrjevati v slovenskem političnem prostoru.

Janez Sušnik je s svojim prirojenim občutkom za delovanje političnega sistema na nacionalni in tudi mednarodni ravni (med drugim s pomembnim državniškim obiskom na Kitajskem, v okviru katerega so se krepile politične in gospodarske vezi med državama) doprinesel ne zgolj k utrditvi vloge Državnega sveta kot drugega doma slovenskega parlamenta tako doma kot v tujini, ampak tudi h krepitvi demokracije v državi.

Med izvajanjem mandata predsednika Državnega sveta se je namreč aktivno zavzemal za to, da se v zakonodajnem postopku in tudi širše sliši glas raznolikih družbenih interesov. Navedenemu načelu je sledil tudi po koncu III. mandata Državnega sveta, z aktivnim delovanjem v civilni družbi – dva mandata je vodil Zvezo društev upokojencev Slovenije, bil je tudi velik zagovornik medgeneracijskega sodelovanja, med drugim v okviru Medgeneracijske koalicije Slovenije, v katero se je Zveza društev upokojencev Slovenije pod njegovim vodstvom povezala z Mladinskim svetom Slovenije, Študentsko organizacijo Slovenije in Dijaško organizacijo Slovenije.”