(VIDEO) Tranzicijska levica s preiskovalnimi komisijami ponovno klecnila, poslanec Svobode z vulgarnim izpadom

Piše: Nova24tv.si

Tranzicijska levica je ponovno klecnila. Tudi v drugo jim ni uspelo izglasovati dnevnega reda za sejo državnega zbora, posledično pa ni potekalo niti glasovanje o točki dnevnega reda, s katero bi se ustanovila preiskovalna komisija o konstruktu Black Cube. Sejo je zaznamoval vulgarni izpad svobodnjaka.

Za dnevni red je sicer glasovalo 37 poslancev, proti dnevnemu redu pa jih je bilo 46. Navzočih poslancev in poslank je bilo 85, dva torej nista oddala glasu.

Tudi tokrat je prišlo do zapletov. Najprej glasovalne naprave niso delovale, zato je predsednik državnega zbora odredil desetminutni premor. Nato je potekalo vnovično glasovanje, pri katerem glasovalna naprava ni delovala nekdanjemu premierju, danes poslancu Svobode Robertu Golobu. Ali vsaj tako je pozneje povedal novinarjem.

Na tnalu sta bili dve preiskovalni komisiji. Prva bi se lotila preiskovanja konstrukta Black Cube. Spomnimo, ta se nanaša na posnetke, ki so se v Sloveniji pojavili v predvolilnem obdobju in so razkrili korupcijsko naravo tranzicijske levice. Prav ta levica želi zdaj s parlamentarno preiskavo preiskovati avtorje posnetkov, ne pa razkrite korupcije.

Prav tako bi radi nadaljevali svojo preiskovalno komisijo za pregon opozicijskih medijev. Gre za staro temo, ki jo želijo ponovno obuditi, da bi, če parafraziramo izjavo nekdanje svobodnjakinje Mojce Šetinc Pašek, škodovali SDS.

Na dnevnem redu je bil tudi predlog dopolnitve Zakona o grbu, zastavi in himni, s katerim bi se uredilo področje zakonodaje, ki določa, katere zastave lahko visijo na pročeljih javnih institucij. V zadnjem času je namreč levica sistematično izobešala zastave držav ali družbenopolitičnih gibanj, ki so v širši javnosti naletele na precej kritik in odpora.

Stališče SDS: “Vse parlamentarne preiskovalne komisije morajo biti ustanovljene pod enakimi zakonskimi pogoji.”

Tako so se na današnje dogajanje odzvali v stranki SDS:

“V poslanski skupini SDS menimo, da je odgovorno, da pred odločitvami o ustanovitvi parlamentarnih preiskovalnih komisij tako opozicije kot koalicije počakamo na razplet referendumskega odločanja o Zakonu o parlamentarni preiskavi. Naše stališče je jasno: vse parlamentarne preiskovalne komisije morajo biti ustanovljene pod enakimi zakonskimi pogoji. Sedanji položaj tega ne zagotavlja in onemogoča njihovo učinkovito ter enakopravno delovanje. Prav tako vztrajamo, da že zaključene parlamentarne preiskovalne komisije (primer PK Tamare Vonta) iz prejšnjega mandata ne morejo biti ponovno ustanovljene. Parlamentarna preiskava ne sme postati orodje za politično obračunavanje z nasprotniki. Predvsem je pomembno, da je delo preiskovalne komisije namenjeno ugotavljanju dejanskega stanja v zadevah javnega pomena, nadzoru nad delom nosilcev javnih funkcij in oblasti, ocenjevanju politične odgovornosti javnih funkcionarjev ter pripravi podlag za spreminjanje ali sprejemanje zakonodaje. Prav zato želimo, da vse parlamentarne preiskave potekajo na jasni, enotni in pravno nesporni podlagi – v interesu javnosti, ne dnevne politike.”

Vulgarni izpad svobodnjaka

Konec seje in razplet, ko ni uspelo izglasovati dnevnega reda seje, je očitno precej razjezil poslanca Svobode. Ta je, ne vedoč, da mikrofon snema, izjavil: “Pi..e so to, obične p..e.”

“To je že odvratno. Poglejte nivo komuniciranja poslanca stranke Svoboda po končani seji. Pa kar v mikrofon. Marsikdo, sploh mediji, ga bodo prepoznali po glasu. Si predstavljate, kakšen medijski pogrom bi bil, če bi to izrekel poslanec Resni.ce? Tako je, ko togotno cepetaš na mestu, ker si izgubil posle, zdaj pa nimaš vsebine. Kazni za take stvari po poslovniku praktično ni. Morala bi biti. In bomo delali na tem. Opravičujemo se, ljudje! V njihovem imenu. Če kdo ne verjame, na 12.11.,” so zapisali na profilu stranke Resnica na omrežju X.

Predstavniki Gibanja Svoboda so sicer že v prejšnjem mandatu degradirali ugled državnega zbora.