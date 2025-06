(VIDEO) Posnetek prijetja še tretjega napadalca na ribniškega župana

Piše: Moja Dolenjska

Policisti so v ponedeljek zvečer v okviru preiskave napada na ribniškega župana Sama Pogorelca prijeli in pridržali še tretjega napadalca, 25-letnega Roma. Pred tem so prostost odvzeli še 18-letnemu Romu in mladoletnemu Romu.

Posnetek domnevnega prijetja tretjega napadalca je včeraj zaokrožil na družbenih omrežjih in si ga je mogoče ogledati tukaj.

Vse okoliščine o pridržanju 25-letnika so policisti včeraj predstavili pristojnemu tožilstvu, ki je ugotovilo znake suma storitve kaznivega dejanja nasilništva. Z zbiranjem obvestil nadaljujejo, o privodu treh osumljencev pred preiskovalnega sodnika pa bo odločilo pristojno državno tožilstvo.

Dva Roma sta na sobotni gasilski veselici v Ribnici fizično napadla ribniškega župana Sama Pogorelca in policistko, ki je bila na prireditvi v svojem prostem času. Nato so pretepli še sina ene od domačink, ki je aktivno vključena v integracijo Romov v Kočevju.

Občinski svet občine Ribnica bo danes na redni seji razpravljal o predlogu, da romska vprašanja odslej rešuje država.