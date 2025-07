(VIDEO) Otročji primitivizem poslanke Tamare Vonta, ki kaže osle opozicijskim poslancem

Nekateri ne prenesejo, da jim kdo nastavi ogledalo

Poslanki Vonta očitno ni bilo preveč všeč, kar je v svojem govoru povedal njen precej mlajši poslanski kolega. Mahnič je namreč zatem, ko je napovedal, da stranka SDS pripravlja zakon o odpravi škodljivih posledic vlade Roberta Goloba, ki bo sprejet takoj po naslednjih volitvah v državni zbor, med drugim izpostavil, da omenjeni zakon predlaga vlada. V navezavi na to je poudaril, da slednjo vodi predsednik Robert Golob, ki je sam ustanovil zasebni vrtec in ga financiral z državnim denarjem. Spomnil je namreč, da je Golob v času, ko je bil na vodilnem položaju v podjetju GEN-I, ustanovil zasebni vrtec, ki ga je financiral Istrabenz. “Direktorica vrtca je bila žena, ampak to so verjetno naključja,” je pristavil Mahnič.