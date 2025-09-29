(VIDEO) Nov protest podjetnikov: Golobova vlada se igra z ognjem

Piše: Spletni časopis, C. R.

Dvig plač v javnem sektorju in napoved obvezne božičnice sta samo vrh ledene gore večanja trošenja države v predvolilnem času, obljube, ki načenjajo proračun in gospodarstvo, pa so vse večje in dražje in lahko vodijo v spiralo, v kateri se je država v preteklosti že znašla. To ob predlogu državnih proračunov za prihodnji dve leti opozarja SBC – Klub slovenskih podjetnikov.

Tako so na nevarno smer opozorili v sporočilu za javnost o proračunih za prihodnji dve leti:

“Nikakor ne odobravamo neodgovornega povečevanja državne potrošnje in posledičnega večanja proračunskega primanjkljaja, ki najedata slovenske državne finance. Vlada Roberta Goloba se igra z ognjem, saj lahko v zaostrenih gospodarskih razmerah, ki zaradi vedno slabše konkurenčnosti vladajo v Evropi, primanjkljaj in zadolževanje zrasteta do te mere, da se bomo znova znašli v težavah, v kakršnih smo pred leti v času dolžniške krize že bili.

Prihodnje leto se bo poraba zvišala na 17,7 milijarde evrov, leto pozneje pa bo presegla 18 milijard evrov. Primanjkljaj bo naslednje leto znašal 2,1 milijarde evrov oz. 2,9 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), leto kasneje pa 2,1 milijarde evrov oziroma 2,8 odstotka BDP. Ob tem velja opozoriti, da je vlada že letos v prvih osmih mesecih pridelala milijardo evrov primanjkljaja, medtem ko je bil v enakem obdobju lani proračun skoraj izravnan.

Namesto, da bi vlada sledila podjetniški logiki varčevanja za težke čase, se trošenje države v predvolilnem času povečuje, obljube, ki načenjajo proračun in gospodarstvo, pa so vse večje in dražje. Dvig plač v javnem sektorju in napoved obvezne božičnice sta pri tem samo vrh ledene gore.

Slovenija se tako po nepotrebnem pretirano zadolžuje, namesto da bi okrepila učinkovitost porabe in ustvarila pogoje za razvoj gospodarstva. Zaradi primanjkljaja bo vlada vsakega državljana v treh letih zadolžila za dobrih tri tisoč evrov. Vsak državljan si lahko pri tam sam izračuna, koliko položnic za elektriko bi lahko plačal s tem denarjem ali koliko obiskov trgovine za nakup osnovnih dobrin bi lahko opravil.”

V SBC, ki ga vodi Joc Pečečnik, zato pozivajo vlado, naj zagotovi odgovorno fiskalno politiko, z davki pobran denar pa namesto v predvolilna darila usmeri v projekte z jasnim razvojnim učinkom. Slovenija potrebuje stabilno gospodarsko okolje, ne pa vedno večjih obljub in vedno višje javne porabe, zaradi katere smo že blizu mejnim vrednostim, ki jih določajo evropska fiskalna pravila, so še zapisali.

Ob tem ne gre pozabiti, da je Pečečnik pred zadnjimi volitvami podprl Svobodo, bil pa je prisoten tudi na poroki Tine Gaber in Roberta Goloba.