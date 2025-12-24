(VIDEO) Kako je oblastna cenzura preprečila, da bi najlepša Avsenikova božična skladba v slovenščini omenjala Kristusa

Piše: G. B.

Prelepo skladbo “Zvezde na nebu goré” ste verjetno že kdaj slišali. Napisala sta jo brata Avsenik na besedilo Elze Budau, posneta pa je bila tudi ob pomoči gostujočih pevcev (tudi članov Slovenskega okteta).

Slovensko besedilo pa je seveda precej drugačno od nemškega, slednje namreč ne skriva jedra božičnega sporočila. V nemščini skladba nosi naslov “Sterne der heiligen Nacht” (Zvezde svete noči). V besedilu je omenjeno, da se je rodilo dete Kristus, pastirji pa bedijo.

Da v slovenskem jeziku rojstvo Jezusa ni smelo biti omenjeno, je bilo razumljivo. To je bil čas komunistične diktature. Skladba je bila posneta v prvi polovici sedemdesetih let, najdemo jo na Avsenikovem albumu “Za tvoj praznik” (1974). Seveda takrat ni bilo šale s komunistično oblastjo: malo pred tem so “zdrave sile” odžagale tedanjega liberalnega komunista Staneta Kavčiča in ga poslale v prisilni pokoj pod udbovskim nadzorom. Začelo se je obdobje svinčenih sedemdesetih let z ideološko čistko v šolstvu, na univerzah, itd.

Uradno je ni več, a zdi se, da se danes mnogi kar prostovoljno samocenzurirajo in brišejo bistvo božičnega sporočila.

Naj spomnimo ob tem, da so na podoben način komunistični oblastniki cenzurirali tudi mnoge prevode znanih pravljic. Celo otroško pesmico iz Francije “Frère Jacques”, ki govori o menihu, ki zaspi, so prevedli kot “Mojster Jaka”. V ostalih jezikih je “Frere” preveden v ustrezno besedo, ki pomeni (samostanski) “brat”.