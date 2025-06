(VIDEO) Branko Grims v Strasbourgu opozoril na genocid nad Slovenci

Piše: A. S.

Nedavno je slovenski poslanec v Evropskem parlamentu mag. Branko Grims iz vrst SDS v Strasbourgu na plenarnem zasedanju spregovoril o vprašanju povojnih pobojev in komunističnega genocida nad slovenskim narodom. Po njegovi zaslugi je bil ta grozovit zločin omenjen na plenarni seji Evropskega parlamenta v Strasbourgu.

Grims je izpostavil, da so socialisti po drugi svetovni vojni izvršili genocid nad slovenskim narodom in ob tem poudaril, da gre za zločin, ki ne zastara. »Pomorili so cvet slovenskega naroda. V nekaterih delih Slovenije so pomorili prav vse moške«, je opozoril Grims in dodal, da se komunisti niso ozirali na starost svojih žrtev. Kot najbolj znan primer tega je izpostavil Rovte nad Logatcem. Dejal je, da naslednike komunistov še danes žene isto sovraštvo, zaradi česar ne dovolijo trupel pobitih dojenčkov iz okolice Škofje Loke, ostanki 3.450 pobitih iz Macesnove Gorice pa še vedno ležijo v vrečah.

Nadalje je Grims opozoril, da je tako kršena pravica do groba in dodal: »Pieteta je tisto, kar loči človeka od živali«. Kot je dejal, je treba genocid obsoditi, vsaka žrtev pa si zasluži vsaj svoj bel križ v prestolnici.

Branko Grims je tako na evropski ravni prevzel pobudo za osvetlitev ene najbolj kontroverznih tem slovenske zgodovine – medvojnih in povojnih pobojev. S tem je znova potrdil svojo vlogo pri oblikovanju zgodovine in spomina v Sloveniji in Evropi.