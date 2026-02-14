Vabljeni na koncert v Podčetrtek – naj zadoni slovenska pesem tudi na Valentinovo

Piše: C. R.

Dragi bralci, gledalci in ljubitelji slovenske glasbe. V okviru vseslovenske turneje Prve TV vas vabimo na nepozaben dogodek SLOVENIJA V SRCU – koncert najlepših slovenskih pesmi.

Pridružite se nam 14. februarja ob 19. uri v športni dvorani Podčetrtek. Pripravite se na čustveno popotovanje skozi srce Slovenije, kjer bodo oživele najljubše melodije naše domovine.