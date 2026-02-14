e-Demokracija
Vabljeni na koncert v Podčetrtek – naj zadoni slovenska pesem tudi na Valentinovo

SlovenijaZanimivosti

Piše: C. R.

Dragi bralci, gledalci in ljubitelji slovenske glasbe. V okviru vseslovenske turneje Prve TV vas vabimo na nepozaben dogodek SLOVENIJA V SRCU – koncert najlepših slovenskih pesmi.

Pridružite se nam 14. februarja ob 19. uri v športni dvorani Podčetrtek. Pripravite se na čustveno popotovanje skozi srce Slovenije, kjer bodo oživele najljubše melodije naše domovine.

Vstopnice lahko kupite na spletni strani vseknjige.si ali rezervirate preko telefona 0803477 ali preko e-pošte [email protected]

