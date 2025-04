V vozniških imajo označene vse kategorije, nato pa niti tovornjaka ne znajo vžgati

Piše: Moja Dolenjska

Na Dolenjskem in v Beli krajini predvsem v gradbeništvu in gostinstvu primanjkuje delavcev. Ker je t. i. balkanski bazen prazen, podjetja iščejo delavce iz tretjih držav, s katerimi pa so številne težave. Predvsem so vprašljive njihove kvalifikacije, je po poročanju STA na včerajšnji novinarski konferenci povedal sekretar območne organizacije Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Igor Iljaš.

Po besedah Iljaša delavci iz tretjih držav prihajajo predvsem iz Indije, Filipinov in Nepala. Težave, ki nastopijo, so predvsem njihovo neznanje jezika, neprilagojenost na intenzivnejši ritem dela in vprašljive kvalifikacije. Pogosto so namreč potrdila o njihovih znanjih zelo vprašljiva, predvsem v prevozništvu. V vozniških potrdilih imajo namreč navedeno, da obvladajo vožnjo praktično vseh vrst vozil, nato pa se ugotovi, da marsikateri od njih tovornjaka ne zna niti zagnati, je povedal.

Glede Revoza, ki je zadnjih letih zmanjševal potrebe po delavcih, je Iljaš povedal, da še vedno obratuje v eni izmeni in brez večjih sprememb. “Slišati je le, da naj bi se podjetje Adient, ki deluje v sosednji zgradbi in za Revoz izdeluje sedeže, umaknilo iz proizvodnje ter da bo Revoz sedeže izdeloval sam, ampak nič ni še potrjeno,” je dejal. Če se bo to zgodilo, Iljaš računa, da bi lahko Revoz prevzel večino od okoli 100 zaposlenih v Adientu. Več o tem smo poročali tukaj